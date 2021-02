Endelig har de lært det

Det er efterhånden længe siden. Derfor skal man huske at gøre det, når en sjælden anledning opstår: at rose blå blok for at genopfinde oppositionen.

Det bør således være slut med den fåmælte og afrettede politiske opposition i Danmark. Ikke fordi det har været forkert at være med på regeringens nedlukning. Men fordi situationen og kravet nu er det modsatte – at stille spørgsmål ved åbningen eller mangel på samme.

En em af kommentatorer og alvorsfolk var i går på de sociale medier enige om, at sammenbruddet i forhandlingerne mellem regeringen og de blå om genåbning var en sørgelig sag. Enkelte mente endog, der var opstået ’mudderkastning’.

Men det er ikke enighed, der mangler i dansk politik. Hvorfor der tydeligvis også opstår bestyrtelse, når det en sjælden gang kommer til konflikt.

Sandheden er, at Mette Frederiksens ’genåbning’ ret beset ikke er en genåbning. Det er en fortsat nedlukning – nu med enkelte undtagelser. Og den måde, hvorpå diverse ministre holder ekspert-beregninger op for sig – tydeligvis bestilt som ’worst case’-scenarier – og præsenterer dem, som er det stentavler, hvis bud er uomgængelige, og den måde, man helt bevidst ikke regner på frisører, efterskoler med mere på, samt den måde, regeringen fortsat nægter at spille med åbne kort på, skal selvfølgelig udfordres.

En opposition er simpelthen nødvendig. De kritiske spørgsmål hober sig op i forbindelse med ’genåbningen’. Vi borgere har ret til og brug for en opposition. Det er forudsætningen for et levende demokrati.

Blå blok skal nok ikke forvente at blive belønnet for sin nyvundne indstilling.

Men de givne opinionstal taget i betragtning er der tydeligvis heller intet tabt i at lægge fokusgrupper, slesk tale og strategi til side.

Alt dette fremhæves ikke, fordi vi her på Ekstra Bladet mener, at blå blok har ret i det hele, og rød blok og regeringen omvendt tager fejl i alt. Men vi lever og ånder for en kritisk offentlighed. Vi efterlyser ligefremme politikere, der ikke er konfliktsky. Og vi forlanger fuldstændig åbenhed i forvaltningen af Danmark. Det modsatte har længe været tilfældet.

Vi roser alle skridt i den rigtige retning.