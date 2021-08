Der findes retfærdighed. Morten Messerschmidt er idømt et halvt års betinget fængsel. Alvoren i dommen for svig med EU-midler og dokumentfalsk er ikke til at tage fejl af.

Ekstra Bladet gravede sagen frem i 2015. Og det er vigtigt, at års granskning har nået et resultat. Det er vigtigt for retsfølelsen. Danskere, der jævnligt hævder, at politikere kan slippe afsted med hvad som helst, er i dette tilfælde nu modsagt.

Det er dertil vigtigt for demokratiet. En hegnspæl er sat for, hvor meget man må jonglere med betroede midler. Historien har ydermere sin egen særlige og overordnede, principielle berettigelse: Vi har fået udstillet forskellen på ord og handling i politik. På det talte og det gjorte.

Vi har fået udstillet hykleriet.

Dansk Folkeparti talte i årevis om spild og svindel med EU-penge. Efter Ekstra Bladets afsløringer af fiktive Meld-konferencer og proforma-bestyrelser fyldt med stråmænd står en af DF’s mest prominente politikere afklædt som selve personifikationen af det, partiet indædt hævdede at være imod.

Det var fuldstændig ventet, at Messerschmidt straks ville anke dommen. En mand, der hele tiden har hævdet at gå efter ’pure frifindelse’, kan ikke med nogen troværdighed i behold ophøre med at hævde sin uskyld. Morten Messerschmidt er tydeligvis en mand, der med en blanding af en møntsamlers alvor, en godsejers arrogance og en forskudt virkelighedsopfattelse vil benægte sin brøde ud i det aparte.

Men om så sagen ender i Højesteret, er vi her på avisen overbeviste om, at dommen ikke ændres afgørende. Messerschmidt har med byrettens ord ’afgivet urigtige eller vildledende oplysninger med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling’ af EU-midler samt at have begået dokumentfalsk.

Og som afdækningen her i avisen og den forgangne uges sønderlemmende vidneudsagn har godtgjort, er det vanskeligt at forstille sig landsretten udlægge sagen stik modsat.

At sagen har sat sig samt – med anken af dommen – fortsat vil sidde i Dansk Folkepartis korpus som en invaliderende smitte, hvis politiske konsekvens fortsætter, er indlysende. Der kan gå år, før en endelig dom foreligger.

Lad os vente tålmodigt. På at alt er udredt og prøvet, så ingen kan tage Morten Messerschmidt alvorligt, når han hævder, at det er ham og ikke os vælgere, der er den forurettede part.