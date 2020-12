Endnu en svineheldig bykonge

FREDERICIAS borgmester Jacob Bjerregaard trak sig pludselig fra posten tirsdag aften – sjovt nok faldt det sammen med, at Ekstra Bladet var klar til at trykke historien onsdag om Bjerregaards mageløse held i en ejendomshandel.

BJERREGAARD scorede nemlig en drømmegrund med hele paletten: vandudsigt, skov, marker og tilpas privatliv, som hans kommune havde til salg. Og han scorede den lige for næsen af et ægtepar i kommunen, Tina og Palle Cortzen, der længe havde vist glødende interesse for parcelhusgrunden.

DAGEN efter en lang, lovende samtale med kommunens salgschef skrev chefen pludselig til parret, at nu var grunden desværre solgt. Til trods for at chefen netop dagen før i telefonen havde oplyst, at der ikke var andre interesserede købere.

KØBEREN var borgmester Jacob Bjerregaard (S). Det lugtede langt væk, og det gør det stadig, fire år efter.

BÅDE Bjerregaard og kommunen kommer med alle mulige lidet troværdige forklaringer på det pludselige borgmesterkup, da Ekstra Bladet i dette efterår borer i sagen.

REGLERNE om, at man skal give skriftligt købstilbud, blev f.eks. ikke overholdt. Bjerregaard gav bare et mundtligt tilbud på den forlangte pris til kommunens salgschef. Og så var den hjemme ... Ægteparret fik aldrig mulighed for at byde over Bjerregaard, hvad der kunne have skæppet i kommunekassen, hvis almindeligt forretningstalent havde været i højsædet.

OG borgmesterens mundtlige tilbud skal forestille at være dokumenteret af et udateret kommunalt notat: Papiret er først journaliseret i kommunen to måneder efter, det blev afgivet. En uformel fremgangsmåde, der aldrig var blevet accepteret fra almindelige borgere.

RESEARCHEN i Ekstra Bladets gravergruppe – med en række aktindsigter, der var svære at vride ud af kommunen – kom på plads i tirsdags. Ekstra Bladet bad om et interview med borgmesteren. Samme aften meddelte Bjerregaard på Facebook, at han stopper som borgmester fra 1. februar. Han tog kort sagt bagdøren i ekspresfart, da lokummet brændte – det er svært at tolke det anderledes. Så sent som i august i år bedyrede han ellers, at han ville genopstille ved næste kommunalvalg.

MAN skal være meget nøjsom, hvis man vil kalde tjansen i Advice et ’drømmejob’. Direktørtitlen lyder fin, men der er et par dusin, der har den samme titel i firmaet ...

TIL gengæld var sammentræffet igen i top: Advices medejer er Gitte Lillelund Bech. Hun er samtidig formand for det konkursramte Fredericia Teater. Borgmesteren fik for nylig bevilget et tocifret kommunalt milliontilskud til teateret.

HVAD skal vi med lotto og lykkens lunefulde gudinder, når man som borgmester kan være så svineheldig!