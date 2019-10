Enhedslisten er blevet stuerene

ENHEDSLISTEN er blevet et pænt parti. Man fristes til at sige stuerent.

Op til årsmødet i weekenden fik de 450 delegerede til stor morskab for mange skriftligt besked om, hvordan de skulle opføre sig:

’Tal pænt. Personangreb frabedes. Deltagerne bør holde en god tone med saglige argumenter og afholde sig fra tilråb.’

KAMMERTONEN blev også holdt i politisk ordfører Pernille Skippers indledende tale.

Hun fremhævede de vigtigste af partiets mærkesager, men gjorde sig samtidigt stor umage med ikke at formulere krav, der kan støde vennerne i rød blok.

SOM POLITISK kommentator Hans Engell skrev i Ekstra Bladet i går:

’Der var ikke meget revolution i luften. Selv bankdirektørerne, kapitalfondene, miljøsvinene og landets milliardærer gik stort set fri. Eller sagt ligeud: Det meste af Skippers tale kunne Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr lige så godt have holdt.’

ENHEDSLISTEN har ellers kun dårlige erfaringer med at agere støtteparti for en socialdemokratisk statsminister.

De fleste på venstrefløjen har endnu ikke glemt ydmygelserne under Helle Thorning-regeringen. Kulminerende med, at finansminister Bjarne Corydon i sidste øjeblik løb fra en omfattende skatteaftale med Enhedslisten til fordel for Venstre.

Så sporene skræmmer, skulle man tro.

TILSYNELADENDE dog ikke så meget, at man tøver med at give Mette Frederiksen mandat til at stå i spidsen for et politisk sporskifte med velfærdsløft og et markant grønnere Danmark.

Ikke et ondt ord i den anledning, og det såkaldte forståelsespapir udstikker da også den rigtige retning.

MEN SKIPPER svigter partiets vælgere, hvis ikke hun uden omsvøb kræver dokumentation for de fine ord.

Hun skal være indpiskeren, der klart og utvetydigt fortæller Mette Frederiksen, at det ikke er nok at holde indignerede taler og sidde på magten bare for at sidde. Der skal handling til her og nu og ikke først engang i fremtiden.

ÅRSMØDET GAV ikke svaret på, om Enhedslisten med sine afgørende 13 mandater vil være hav-katten i hyttefadet og sørge for, at valgkampens mange gyldne løfter til samfundets udsatte ikke ender i diverse syltekrukker.

Men måske er det tidligere græsrods-parti blevet så stuerent, at det spejder efter ministertaburetter i horisonten?