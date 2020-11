Er Danmark blevet et diktatur?

Mette Frederiksen er handlingens mester. Det har hun vist hele vejen gennem coronapandemien, og langt de fleste af os danskere elsker det. Når Mette siger, at nu lukker vi landet ned, så bliver vi hjemme og siger på det nærmeste tak. Da Mette genåbnede Danmark, blev alle, der syntes, det var lige lovlig sent, fejet af banen som landsforrædere og idioter, og når Mette så lukker det meste ned igen, nikker vi til hinanden og anerkender, at når vor mor siger det, så er det nødvendigt.

Men fredag handlede Mette Frederiksen for hurtigt. Alle mink skulle aflives af hensyn til folkesundheden, hvilket blev gentaget ikke mindre end 31 gange fra Fødevarestyrelsen i en mail til minkavlerne. Nu viser det sig, at der intet lovgrundlag er for nedslagtningen. Derfor hedder det nu, at der kun var tale om en opfordring, hvilket Mettes håndgangne minister Mink-Mogens har tumlet rundt i manegen og indrømmet i en blanding af sort snak og tåge.

Og hvis Mogens Jensen havde troet, at chefen ville dele brøleren med ham, blev han da mildest talt bragt ud af den vildfarelse i går.

Her pelsede Mette Frederiksen Mink-Mogens for åben skærm. Det hele er hans skyld. Måske er det rigtigt, men det er sgu aldrig særligt sympatisk, når chefen sender aben nedad. Indtil videre klamrer Mink-Mogens sig til taburetten. Men det er lige så sikkert som amen i kirken, at Mette Frederiksen sparker stolen væk under ham, hvis pilen begynder at pege mod hende selv.

Her under coronakrisen har Mette Frederiksen været vant til, at hun kunne handle, som hun ville med en bovlam opposition og en skræmt befolkning. Derfor er det bestemt ikke første gang, at hun, som med minken, handler pr dekret. Forskellen er, at hidtil har hun altid fået lovgivning hastet igennem, så de ulovlige beslutninger lynhurtigt blev lovlige.

Det gik så ikke den her gang, da oppositionen endelig vågnede op. Men det hjælper ikke millioner af mink, der allerede er slået ihjel, og en branche, der er lagt død for altid.

Så mens vi venter på lovgivningen, kunne Mette Frederiksen passende tænke over, om hun ikke skulle dæmpe handlekraften lidt og igen blive en del af demokratiet. Det er nemlig kun i diktaturer, man handler uden lovligt mandat.