Er du dansk, nok?

Kolde maskiner: Tidens helt store spørgsmål er, hvad det vil sige at være dansk. Politikerne taler uafbrudt om det. Martin Henriksen sagde f.eks. i ugens løb til en ung kvinde, at hun var ’mindre dansk’, fordi hun ikke ville give ham hånden, og Mette Frederiksen fulgte stakåndet efter, da hun kaldte Morten Østergaard ’udansk’, fordi de radikale efter hendes mening vil føre en for slap udlændingepolitik.

Jeg kan da blive helt nervøs for, om jeg selv kan bestå Martin og Mettes dansk test. Jeg giver f.eks. flere kram, end jeg giver hånd. Gør det mig til en dårligere dansker? Og hvad med Inger Støjberg? Hendes røde hårfarve er jo ikke dannebrog rød, men sådan mere sydlandsk henna. Er hun så heller ikke rigtig dansk ?

Debatten er fuldstændig kørt af sporet. Det er som om politikerne, her i den varmeste sommer i mands minde, har fået et kollektivt hedeslag. Den konstante varme er i øvrigt meget udansk. Hvad gør vi ved det Martin Henriksen?

Som sædvanlig ender den politiske diskussion i smålig fnidder fnadder om børnehave frikadeller, burka og håndtryk. Måske skulle Christiansborg begynde at lytte lidt til græsrødderne. Helt usædvanligt skrev Venstres byrådsgruppe i Vesthimmerlands Kommune til partifællen Inger Støjberg. De mente, at det er forkert, at den 13-årige thailandske pige Aphinya Pechmuang skal udvises og skilles fra sin mor, der er dansk gift.

’Vores indtryk er, at det er en beslutning, der er blevet truffet ved et skrivebord langt væk, uden at man har hørt omgivelserne om pigens integration. Man bør tage nogle lidt mere menneskelige hensyn’, sagde Gruppeformand i Vesthimmerlands byråd, Kurt Friis Jørgensen, til TV 2:

Og 13-årige Aphinya er langt fra den eneste. Reglerne er blevet så rigide og umenneskelige, at vi her på Ekstra Bladet ville kunne bringe en ny historie hver dag.

Det uhyggelige er, at Aphinya og alle de andre for Støjberg og co. ikke er rigtige mennesker, men tal på et papir. Politikerne synes alene styret af forventningen om, at det giver stemmer ved næste valg at være hård og ubøjelig og fejre det med kage, når man udviser børn.

Engang var det at være dansk udtryk for medmenneskelighed. Jeg savner det Danmark. Vi kan naturligvis ikke redde hele verden, og derfor må vi nødvendigvis føre en meget restriktiv indvandrings politik.

Men vi har stadig chancen for at redde os selv fra at blive kolde maskiner, der udviser børn.