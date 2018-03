Er du der, Mette?

FINDES DE overhovedet mere?

Findes socialdemokratiske politikere, der har set deres fader ’ranke ryggen op’ i et ’smældende rødt flags brus’? Socialdemokrater, som føler sig forpligtede til at være i vater med den indre folkelige amagerhylde og synes, Socialdemokratiet er et arbejderparti?

Tilsyneladende ikke, må vi tilføje her i lederen.

I AALBORG vil de lokale fagforeninger gerne have sig frabedt, at formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, kommer og taler på arbejdernes internationale kampdag 1. maj.

Man synes, Frederiksen er fjenden. Ikke alene stod S bag indgrebet mod lærerne i 2013, partiet vil heller ikke tage afstand fra den truende lockout af offentligt ansatte, der i disse dage står midt i en arbejdskamp for mere i løn.

METTE ER tydeligvis lige så meget modstander som de borgerlige. Og hvorfor give taletid til modstanderen? Hvad skal hun i øvrigt også sige? ’Er I der, Aalborg’, hvorpå svaret fra pladsen vil lyde: ’Nej, Mette, ikke før du er der for os’?

Mette Frederiksen skifter ellers valgkreds fra Ballerup til fødebyen, Aalborg. Hun ’vender hjem’, siger hun selv. Hvilket er en pæn omskrivning af en målsætning om at stjæle de stemmer, der bliver ledige, når Venstres populære mand i det nordjyske, Søren Gade, drager til EU.

Men som om fagforeningsfolkenes undsigelse af den socialdemokratiske formand ikke er nok, ligner S-lederens ’hjemkomst’ endnu en undsigelse af Socialdemokratiet som et arbejderparti.

SOCIALDEMOKRATEN, der skubbes af pinden i Aalborg på grund af Frederiksens valgkredsskifte, er således jord- og betonarbejder. Morten Ryom, som han hedder, skrev på sin facebook-profil mandag: ’Jeg må desværre meddele jer, kammerater, at jeg ikke længere er folketingskandidat i Aalborg Øst.’

UGEN FØR skrev Morten Ryom netop om den tilspidsede konflikt mellem staten og de offentligt ansatte: ’Lad mig først lige slå fast, at de eneste offentlige ansatte, der har lønfest, er ministrene og folketingsmedlemmerne!’

Socialdemokrater i gammeltestamentlig forstand findes ret beset ikke mere i Folketinget. Den politiske hovedøvelse i det danske Socialdemokrati har derimod længe bestået i at gøre det modsatte af, hvad der traditionelt brandtales om 1. maj. Det vil sige at føre en politik, som tidligere finansminister Bjarne Corydon kaldte ’nødvendighedens politik’.

DET ER EN politik, man i disse dage i Aalborg sidestiller med dårligt kammeratskab.