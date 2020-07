Er ham her voksen?

Det vælter ind med anerkendelse her på Ekstra Bladet for at fremvise den oprørende behandling af 90-årige Else.

Vi værdsætter det. Men det er ikke noget, vi tager os til takke med. Ikke før vi har sikret, at en sådan behandling stopper med Else.

Så hvor er ældreministeren?

Han hedder som bekendt Magnus Heunicke (S). Sidst vi hørte fra ham midt i Else-sagen var på Instagram (se billedet). Ældreministeren meddelte glad, at han var på røgeri på Bornholm: ’Pigerne skal i frituren efter fritter og rødspættefilet.’ Og ældreministeren tilføjede: ’Men jeg tager faderrollen på mig og køber sild, rugbrød, radisser og en æggeblomme. Føler mig helt voksen.’

Det ’voksne’ havde nok været at udsende en pressemeddelelse, hvor ældreministeren erklærede sin bestyrtelse over videoerne med Else og lovede bod og bedring.

Men Magnus Heunicke har i stedet lavet en ’Thyra Frank’.

Netop socialdemokraterne stod først, når det under den tidligere regering gjaldt at råbe op om daværende ældreminister Thyra Franks (LA) umeddelsomhed, konfliktskyhed og udeblivelse.

Lad os f.eks. citere den nuværende socialminister Astrid Krag fra Twitter, da det for godt et år siden handlede om dårlig rengøring hos ældre: ’Ældreministeren må komme på banen. Er det lovligt? Er det værdigt? Man kan undre sig over, hvor Thyra Frank er henne i sagen.’

Vi sætter i dag gerne Magnus Heunicke ind i tweetet i stedet for Thyra Frank.

Ekstra Bladet forhøjer endda gerne forargelsen og dermed indsatsen og spørger: Var det virkelig her den socialdemokratiske velfærdsstat skulle ende sine dage? Med en dement 90-årig, der køres til halloween i sin egen afføring? Eller skal vi hive en tidligere socialdemokratisk statsminister Poul Nyrups berømte udsagn fra en nytårstale i 90’erne frem:

’Kan vi ikke gøre det lidt bedre?’

Der er flere og andre sager i Danmark. Plejecentret Kongsgårdens krænkelse af en ældre dement borger er desværre et pinefuldt symptom på en sygdom på hele ældreområdet.

Når ældreministeren således står med munden fuld af ’Solstrejf’ på et røgeri på Bornholm, kan den nuværende statsminister så ikke ringe og gøre ham klart, hvad det faktisk er at være en situation ’voksen’?

Under hele coronakrisen har Mette Frederiksen som et mantra fremført, at ’vi skal passe på de svage i samfundet.’ Vores spørgsmål til statsministeren og hendes ældreminister er: Hvad så med Else og andre som Else?