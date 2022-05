Er prisen god nok?

PRISERNE LØBER amok. Vi taler krig, rentestigninger, inflation, splintrede sparegrise og fordyrede offentlige byggerier for milliarder.

Og så er der os forbrugere.

VI ANER nok visse sammenhænge. Men vi har ingen chance for at gennemskue prisstigninger på dagligvarer. De fleste har sikkert fornemmelsen af mælk-, smør-, æg- eller andre priser, der er steget mere, end de gennemsnitlige angivelser.

Og hvordan kan priser på et angiveligt liberalt marked som netop dagligvarer være så enslydende? Med henvisninger til stigende udgifter for fødevareproduktionen, transport med mere når alle Coop- og Salling-supermarkeder på mærkværdig vis frem til nogenlunde lige høje priser.

SMØRER virksomhederne lidt ekstra på prisen? Hvorpå vi henvises til at forbande russerne?

Alene mistanken burde være nok til at nedsætte en priskommission. Vi har som bekendt mange kommissioner i Danmark. Det er en måde at blotlægge ting af væsentlig betydning for demokrati såvel som borgere og forbrugere på.

I DAGLIGVAREBRANCHEN hævder man altid, at konkurrencen er nådesløs. Og at der nærmest er konstant priskrig. Men det ligner også en uomgængelig hovedregel i Danmark, at enhver ændring i detailhandlen, fødevareproduktionen eller i vejret over kornmarkerne i Kansas synes at gå til at forbedre dagligvaregiganternes indtjeningsevne.

Og tidligere undersøgelser har vist, at konkurrencen på det danske dagligvaremarked er svag. Og at varerne er dyrere i Danmark end i sammenlignelige lande. Hvorfor vi danske forbrugere har betalt for meget.

ENHVER KAN konstatere, at priserne er steget overalt i verden. Men hvem vil ikke gerne se eksempelvis en prissammenligning EU-landene imellem? Danske priser har før været knap en halv gang dyrere end EU’s gennemsnit. Og hvor står vi nu?

Snart vil en liter benzin efter sigende runde 20 kroner. Hvilket måske har sin åbenlyse forklaring i krigen i Ukraine.

Men at alle andre varer synes at følge med i stigningen, er ikke helt logisk, heller ikke selvom man taler åbenlyst højere energi- og transportomkostninger.

GIGANTISKE OFFENTLIGE byggerier kan udsættes. Indtil markedet måske er mere venligt. Det kan aftensmaden bare ikke.