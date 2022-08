Et ægte røverkøb

Nu skal den såkaldte ’fristad’ afgøre, om den vil med ind i fremtiden.

I morgen skal Christianias beboere stemme om, hvorvidt de vil takke ja til et forslag fra regeringen om, at der bygges almene boliger på en mindre del af kaserneområdet midt i hovedstaden. Til gengæld får Staden så lov til at købe voldområdet og de boliger, som den ellers lejer af staten. For i alt 67 millioner kroner.

Vi taler her om et åbenlyst røverkøb. Ejendomsudviklere ville hyperventilere af begejstring. Christianitterne får foræret årtiers bedste ejendomshandel i København. Men Stadens advokat, Knud Foldschack, frygter, at beboerne kan finde på at stemme ’nej’.

Knud Foldschack har ifølge et interview i Politiken forsøgt at gøre christianitterne begribeligt, at de grundet forpligtelser med blandt andet vedligehold og gæld vil komme ’i økonomisk uføre’ ved et nej. Advokaten har modsat fået at vide, at ’det skal jeg ikke sige noget om,’ som han citerer unavngivne christianitter for at sige.

Man forstår advokatens bekymring. Christianitterne har længe levet i et selvbedrag. I en løgn om at befinde sig i en slags modstandskamp. Og i en indbildning om at være rummelig. Mens det i virkeligheden er os, det omgivende samfund, der har været de rummelige, lige siden kaserneområdet blev besat i begyndelsen af 70’erne.

Vi undlod at skride ind. Det er nu mange år og mange kompromisser og aftaler siden, at man kunne kræve Christiania lukket og alle hippielevn balsameret og arkiveret på Moesgaard Museum – eller hvad SoMe-krigere nu plejer at skrive. Vi hænger på fristadens borgere. På godt og ondt.

I dag er det dog imidlertid tydeligt, at en oprindelig intention om at ville et bedre samfund, at ville fællesskabet, er gået til grunde i gold egeninteresse. Christianitternes fremmeste argument for eventuelt at stemme nej til regeringens favorable tilbud er angiveligt, at man ønsker at bestemme, hvem der må få adgang til de kommende almene boliger.

Gennemsnitsalderen blandt beboerne på Christiania er omkring dobbelt så høj som i resten af København. Vi taler et oldekolle, der for længe siden opnåede et 12-tal i intolerance – medmindre vi taler om rockerstyret hashhandel.

Hvornår har Staden sidst taget eksempelvis indvandrere til sig? Hvornår har Staden sidst givet fattige, unge boligsøgende et hjem? Hvornår har Staden sidst været inkluderende?

Den socialdemokratiske boligminister, Christian Rabjerg Madsen (S), kalder forslaget et ’take-it-or-leave-it’ tilbud. Der er ingen forhandling. Deadline er mandag. I dag samles Staden til konsensus-demokrati. I fristaden skal der enstemmighed til.

Det mest konservative og bagstræberiske, der kan opdrives i det danske samfund i dag, må være Christiania.