Et alternativ til alternativet til Alternativet

Danmark har fået endnu et parti: Frie Grønne. Et ’klimaansvarligt, antiracistisk, feministisk, kosmopolitisk og samfundsforandrende parti,’ siger stifterne selv.

Vi kan næsten ikke vente. I januar meddelte Alternativets tidligere folketingsmedlem René Gade, at han stiftede Lykkepartiet – som et alternativ til Alternativet. Nu giver andre alternativister, Sikandar Siddique og alternativ-tankens gudfar og grundlægger, Uffe Elbæk, os simpelthen alternativet til alternativet til Alternativet.

Man har efterhånden indtryk af, at danskere, der går rundt med en fodboldlandstræner i maven, kun overgås i antal af danskere, der går rundt med et politisk parti i maven.

Man kan kalde det ’Lars-Løkke-fornemmelsen’. Man føler sig for unik og formidabel til at være i de gamle partier. Eller nægter at acceptere sit partis ellers demokratiske beslutning om, at ens politiske kapital er opbrugt.

Men ’det er udviklingen,’ som man siger. I gamle dage skulle hvert individ tilpasse sig samfundet. Hvert menneske skulle finde sine tilhørssteder, melde sig i sine foretrukne fællesskaber og virke herigennem. Også politisk. Nu er det efterhånden omvendt. Samfundet skal tilpasse sig individet. Eller de individuelle ønsker.

Identitetspolitik er ikke bare politik med udgangspunkt i en gruppes kendetegn. Eksempelvis køn, race eller seksualitet. Vi er derhenne, hvor individer kræver særlige hensyn fra samfundet med henvisning til hvad som helst af de førnævnte. Og hvis ikke de nævnte så med henvisning til etnicitet, religion, foretrukne økonomiske model, it-præference, familieforhold eller spisevaner.

Næste gang kan vi danskere muligvis opleve at kunne stemme på såvel Veganerpartiet, Lykkepartiet, Frie Grønne, Ammitzbølls Fremad eller en ny version af Stram Kurs. Det politiske projekt er gået fra at være et ’os’ til et ’mig. ’Os’ eller ’vi’ er – i for eksempel eks-alternativisterne og Simon Emil Bille-Ammitzbølls tilfælde – bare forklædning, der skal dække over, at de helst vil blive siddende i Folketinget.

’Frie Grønne er et frontalt angreb på magten, på dem, der undertrykker og er racistiske,’ lød det fra Sikandar Siddique om hans nye parti i går. Er det ikke rørende at opleve disse folk blive ved med at ville i Folketinget for at forbedre verden helt uden tanke for sig selv? Eller sagt uden ironi – med Enhedslistens Per Clausens tweet om det nye parti:

’Venstreorienterede, grønne antiracister kan vi ikke få for mange af. Spørgsmålet er, om vi alle sammen behøver at have vort helt eget parti.’