– VI VIL TIL HVER en tid gå lige i flæsket på dem, der laver skjulte optagelser. Det er vores pligt.

Truslen kommer fra Torben Klitmøller Hollmann, der er sektorformand i fagforbundet FOA.

Den falder på baggrund af en reportage i Ekstra Bladet i går.

HER FOKUSEREDES på en sag fra Sorø Kommune, hvor de pårørende til en dement plejehjemsbeboer endte i en årelang strid med netop FOA.

I 2016 gemte Kirsten Andersen en lydoptager i sin mor, Inger Lises, lejlighed på plejecenter Blomstergården i Dianalund.

DET SKETE for at afsløre de systematiske omsorgssvigt med manglende bleskift, forkert medicinering og fejlprioriteringer blandt personalet, hun mente, hendes dengang 84-årige mor blev udsat for.

FORINDEN HAVDE Kirsten Andersen brugt oceaner af tid og kræfter på at råbe myndighederne op, men forgæves. Eneste reaktion kom fra FOA i form af en politianmeldelse. Ikke mod plejecentret, men mod Kirsten Andersen som ansvarlig for lydoptagelsen.

Sagen sluttede først for få måneder siden med politiets henlæggelse og konstatering af, at der ikke er noget at komme efter.

INGEN KAN VÆRE uenig i, at det er totalt uacceptabelt, at der findes plejepersonale, som misbruger deres position til at være nedværdigende og omsorgssvigtende i deres omgang med de mennesker, de er ansat til at tage sig af.

Og selvfølgelig er det trist, at nogen finder det nødvendigt at anvende skjulte optagelser for at komme svigt i vores sundhedssystem til livs.

MEN DET ER i enkelte tilfælde den sidste udvej, den yderste konsekvens, når alle andre muligheder er udtømt. Et nødråb, når systemet nægter at lytte.

Derfor måtte Kirsten Andersen handle, som hun gjorde.

Og derfor gik de pårørende i aktion i sagen om den 90-årige, demente mor og bedstemor Else, der blev svigtet på det groveste af sine plejere.

LANGT, LANGT hovedparten af de ansatte inden for ældreplejen yder en samvittighedsfuld og påskønnelsesværdig indsats. Men der er brodne kar i alle lejre.

DEM BØR FOA koncentrere sig om i stedet for at rette skytset mod de pårørende, som hele tiden løber panden mod en mur i bestræbelserne på at skabe en værdig dagligdag for deres kære.