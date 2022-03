Vi skal til det igen. Stemme om et EU-forbehold. Og lad os sige det ligeud:

Det er ligegyldigt, om man 1. juni stemmer ja eller nej til at fjerne forsvarsforbeholdet. Der er – helt bogstaveligt – tale om et slag i luften. Herfra anbefales dog et nej – om ikke for andet så for traditionens skyld.

Vi danskere trodser jo altid politikerne ved afstemninger om EU-forbehold. Og der er ingen grund til at ændre herpå. Vi gør det med god grund. Fordi vi ikke ønsker mere EU.

Og hvorfor overhovedet støtte et militært EU? Nato er historiens mest succesfulde fredsbevarende organisation. Det fås ikke bedre. Det fås kun dyrere ved at føje EU til.

I det hele taget skal man være varsom med overdrive betydningen af den nye sikkerhedspolitiske aftale på Christiansborg.

Det er muligt, at den tolkende og meget talende klasse har haft travlt på de sociale medier med at efterabe politikernes snak om, at alt nu er nyt og forandret, og at forsvarsaftalen er en konsekvens. I Ukraine er alt forandret, ja. Men der er intet nyt i, at Danmark forpligter sig til at betale to procent af sit bruttonationalprodukt til Nato. Det besluttede vi allerede i 2014. Vi har bare ikke gjort noget ved det.

Der er heller intet nyt i, at politikere på Christiansborg ønsker et EU-forbehold til afstemning, så snart de ser en realpolitisk anledning. Men lige netop EU’s forsvar kan hverken forandre, bevare eller modstå verden. Det kan kun Nato.

EU’s forsvarssamarbejde er imidlertid mellemstatsligt. Det er uforpligtende, lokkes der. Vi kan sige til og fra, fuldstændig som vi lyster, hvis vi melder os ind. Men hvem gider at være med i et forsvar, hvor det er frit, om man møder op på barrikaden eller ej? Og hvor stort set alle medlemslande i øvrigt i forvejen lystrer Nato?

Så der sker ikke noget ved at sige ja – alt vil dybest set være det samme. Hvilket så også kan fremhæves som en grund til at sige nej. Der er – fraset lidt fredsbevarende arbejde – med EU’s forsvar åbenbart tale om forsvarspolitikkens pendant til at iføre sig en falsk skønhedsplet og en paryk.

Hvis alle danskere 1. juni i stemmeboksen spørger sig selv: ’Forstår jeg, hvad det her overhovedet skulle gavne’, så kommer der et nej. Og desuden – sådan plejer vi også at gøre i afstemninger om EU-forbehold. Både hvad angår spørgsmål og konklusion.