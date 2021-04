Et sygt system

DE KONSERVATIVES brushoved, Naser Khader, forløb sig over for en række kritikere, som han truede både direkte og indirekte. Blandt andet ved at gå til deres chefer. Efterfølgende blev den ømskindede karatekæmper sat på plads af sin partiformand, Søren Pape. Det udløste straks en sygemelding fra Naser Khader. Han er ramt af akut stress.

NÅR SYGDOM rammer, er det dog en formildende omstændighed, at patienten er medlem af Folketinget. For her kræves ingen lægeerklæringer. Ingen mail til jobcenteret. Ingen afklaringssamtaler. Intet. Nu er Naser Khader indtil videre på sygeorlov med fuld løn på 57.600 kroner om måneden plus et skattefrit omkostningstillæg på 5274 kroner.

NASER KHADER kan være sygemeldt helt frem til næste folketingsvalg, som ikke forventes udskrevet før en gang i foråret 2023. Han har således helt andre vilkår end lønmodtagere uden for Christiansborg. Her kan arbejdsgivere til enhver tid kræve lægeerklæring, og sygemeldte, som har modtaget løn under sygdom i 120 dage inden for det seneste år, kan opsiges med en måneds varsel. Desuden skal modtagere af sygedagpenge til møde hos arbejdsgiveren efter fire uger, og efter 22 uger ophører sygedagpengene.

KHADER ER langtfra den første folkevalgte, der nyder godt af de særlige favorable vilkår i Folketinget. Den tidligere radikale leder Morten Østergaard var en af bannerførerne, da et flertal i 2014 strammede sygedagpengereglerne. Altså for folket uden for murene.

DA ØSTERGAARD sidste år blev fældet på grund af sexkrænkelser, meldte han sig straks syg. Og han vender ikke tilbage. Ekstra Bladets dygtige reportere på Christiansborg regnede i den anledning ud, at Østergaard, fordi han også er tidligere minister, kan ende med at få i alt 3,2 mio. kroner i orlovs-løn og eftervederlag. Uden at røre en finger.

ENHVER burde kunne se, at det er et skidt system. Men da mange partier på tinge benytter sig af metoden med at sende medlemmer med en dårlig sag på sygeorlov, er der ikke flertal for at ændre noget som helst. Vi har tidligere set det med sossernes Henrik Sass Larsen, Dansk Folkepartis Morten ’Meld Und Feld’ Messerchmidt og den radikale Ida Auken, der efter ni måneders sygeorlov blev rask og meldte sig ind i Socialdemokratiet.

DET SKAL dog siges, at Pia Kjærsgaard op til valget i 2019 forsøgte sig med et budskab om, at hun ville ændre på de urimelige regler for folketingspolitikerne. Det viste sig dog blot at være valgflæsk.

TILBAGE i 2017 færdiggjorde Vederlagskommissionen under ledelse af Michael Christiansen en fin rapport. Her blev det blandt andet afsløret, at folketingsmedlemmer og ministre har så lukrative pensionsvilkår, at de ikke ville kunne betale sig til en lignende ordning i en privat pensionskasse. Det tog kun politikerne få minutter at spande arbejdet. Der skulle ikke pilles ved nogen af de fordelagtige ordninger på Christiansborg.