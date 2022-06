Et sygt system

SE GODT PÅ billedet af 63-årige Martin Luffe. Han kan være et af ofrene for endnu en rystende amputationsskandale. Denne gang i Region Sjælland.

Ekstra Bladet har afsløret, at lægerne her foretager langt flere benamputationer end i Region Nordjylland, Sydjylland og Hovedstaden. Og lige så mange som i Region Midtjylland, der allerede har erkendt og beklaget, at de i årevis kan have amputeret op mod 47 patienters ben. Som kunne være reddet.

FORMANDEN i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), afviser at svare på kritiske spørgsmål. Søren Paaske Johnsen, overlæge, professor og leder af Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet, kalder det høje antal ’mistænkeligt’:

– Hvis alarmklokkerne ringer i Region Midtjylland, bør de ringe lige så højt i Region Sjælland, lyder det.

MARTIN LUFFE fortalte i går i Ekstra Bladet om sit årelange sygdomsforløb, der endte med to benamputationer. Han er overbevist om, at bedre og tidligere behandling kunne have reddet begge ben. Og han ærgrer sig over, at han ikke var mere insisterende.

– Men man regner jo med, man kan stole på lægerne, og at der vil ske noget, siger han.

DESVÆRRE fortjener det danske sundhedsvæsen ikke patienternes tillid. Amputationsskandalen er ét eksempel. Et andet er de alenlange ventetider. I forrige uge skrev Ekstra Bladet om 17-årige Oliver, der skal vente hele 11 år på en konsultation på Rigshospitalets afdeling for kæbekirurgi. På Aarhus Universitetshospital venter patienter næsten to år på at blive udredt for demens.

Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2023 levner intet håb om forbedringer.

REGIONSRÅDSFORMAND Anders Kühnau (S) sagde fredag, at aftalen ’på ingen måde løser det pres, vi har på vores sundhedsvæsen’. Og Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, mener, at aftalen vil føre til flere forringelser.

Det bliver altså værre endnu.

Alligevel kalder finansminister Nicolai Wammen (S) aftalen ’god og ansvarlig’ i et samfund med inflation.

PÅ GRUND AF generelle prisstigninger må Oliver, Martin og alle vi andre altså leve videre i et sygt system af svigt, mangelfuld og for sen behandling.

Sundhedsvæsnet er på vej i respirator.

De eneste, der tilsyneladende ikke har forstået, at der er brug for akut førstehjælp, er de politikere, der sidder med ansvaret.

Eller også er de bare ligeglade.