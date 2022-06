ET ULÆKKERT BREV

SELV EFTER sin død har Nick Manniche og hans sørgende familie ikke fået fred for det Systemdanmark, som forpestede den kræftsyge unge mands sidste tid.

’Vi har 988 kroner til gode,’ lyder det i et brev fra Udbetaling Danmark, som Nicks mor har modtaget midt i sorgen over sønnens alt for tidlige død.

EKSTRA BLADET har tidligere beskrevet, hvordan den dødssyge kræftpatient i fem år med stamcelletransplantationer, kemo- og strålebehandlinger blev jagtet af jobcentret, som nægtede ham en midlertidig pension. Selv da han lå i koma på Rigshospitalet, ville kolde kommunale hjerner tvinge ham i virksomhedspraktik. Trods lægernes klokkeklare advarsler.

I MARTS fik 31-årige Nick endelig tilkendt førtidspension. Men han nåede aldrig at få en krone udbetalt, før han døde 27. april.

Det meste af det offentlige har sagsbehandlingstider hinsides enhver fatteevne. Alligevel fandt staten på rekordtid ud af, at Nick skulle betale tre dages pension tilbage, fordi han ikke levede hele april måned.

Brevet er dateret 30. april – altså blot tre dage efter dødsfaldet.

– DET HANDLER IKKE om de sølle 988 kroner. Det er hele sagen, der er grov. Det er et virkelig ulækkert brev at få, efter at man har mistet sin søn, fortalte Nicks mor, Bettina Manniche, i Ekstra Bladet torsdag.

Hun har indlysende ret. Sagen beviser, at bureaukratiet har mere travlt med at kradse penge ind hos de døde end med at hjælpe de levende, som velfærdsstaten er til for.

UDBETALING DANMARKS direktør forsvarer sig med, at de skal følge pensionsloven. Samme melodi blev spillet, da jobcentret trodsede lægernes advarsler om, at aktivering og jobprøvning ville forværre Nicks chancer for helbredelse.

BESKÆFTIGELSESMINISTER Peter Hummelgaard (S) erkendte på et samråd om Nicks sag, at jobcentrene har for mange sager med uforståelige afgørelser. Beskæftigelsesministeren fører også tilsyn med Udbetaling Danmark.

DET UVÆRDIGE forløb viser, at jobcentret snød Nick Manniche for førtidspension. Alligevel jagter man nu 988 kroner i boet efter en afdød, som egentlig burde have penge til gode.

HVIS IKKE der er ansatte nok i Udbetaling Danmark til at lave individuelle vurderinger af ret og rimelighed, så bør der laves en simpel bagatelgrænse for, hvad staten skal opkræve, når folk dør.

Det ville skåne efterladte som familien Manniche for at blive mødt med hjernedøde regler midt i deres sorg.