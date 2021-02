EU malker havrekeon

Folk er så enfoldige, at de tror havremælk er noget, der kommer ud af en ko ... Det er åbenbart tankegangen i EU for tiden. Pludselig er det gået op for det store maskineri, at der foregår noget mistænkeligt i kontinentets supermarkeder, hvor mælkekartoner med underlige, hvide drikkevarer er et hit hos forbrugerne: Havremælk, soyamælk og mandelmælk.

Forbudt, lyder den første automatreaktion. Ja, betegnelsen soyamælk er allerede forbudt. Og havremælk må ikke sælges i mælkekarton-lignende emballage – og da slet ikke kaldes noget med mælk.

Har de ikke andet at lave i EU, spørger man hovedrystende – er det ikke nok, de har fået hele coronavaccinationerne ud på et slæbespor, da de skulle demonstrere storheden ved unionen? Åbenbart ikke. Vi er tilbage i EU’s spidskompetence: Nonsens-lovgivning, der får folk til at grine – eller til at anse bureaukraterne for småt kørende.

Forslaget om stramninger over for havremælk skyldes stigende salg af plantedrikkene. Forbruget af komælk falder. 12 af de 14 danske parlamentsmedlemmer har heldigvis stemt imod fatwaen mod havremælk og andre planteprodukter.

EU-genopretningspakken på gigantiske 5900 mia. kr., som Ursula von der Leyen nu er så stolt af, skal ellers netop signalere grønt og bæredygtigt. Men med den anden hånd hamrer man altså bremsen i over for lidt nytænkning i præcis i det spor.

Vi har før råhånet EU-forbud mod krumme agurker, små æbler, lakridspiber og truthorn til EU-borgere under ni år. Listen er lang. Nu svinger bureaukratiet sig igen i paragraf-lianerne. Havremælk skal helst langt ud på et sidespor, mener man. Ikke af hensyn til forbrugerne – hvilken komisk tanke!

Man foregiver kun, at man vil beskytte borgerne: Tumperne kan jo vende hjem med en karton havresaft i den tro, de har købt fuldfed komælk ... Ja, de godtroende kunder forestiller sig måske, at havremælk nok er noget fra en særlig slags havreko.

I virkeligheden er det som altid bønderne, der skal beskyttes. De vil sælge mælk, og de ser nødig, at forbrugere, der tænker i klima eller dyrevelfærd, vender deres produkter ryggen. Ligesom smørbjerge og skummetmælkssøer tidligere naturligvis ikke var udtryk for forbrugerservice – det gjaldt om at holde priserne oppe. For bønderne, altså. Bønder, der i forvejen skovler milliarder hjem i tilskud.

Måske skulle de hellere dyrke noget havre ? Bare et forslag ...