EU på fattighjælp og krykker

EU var nærmest i lykkerus i går morges, da politikerne landede en genopretningspakke på 750 mia. euro til hårdt ramte lande i Sydeuropa.

DET gode er, at den massive pakke, der vitterligt er ’historisk’ stor, forhåbentlig sparker gang i det indre marked igen. Vi betaler herhjemme big time for at få lov at handle igen. Danmark har kæmpe gavn af samhandelen. Markedet må ikke gå i stykker.

MEN AFTALEN gør intet ved de store problemer, som EU’s borgere tørster efter at få løst, endsige ommøblerer på de allerede eksisterende store midler.

LANDBRUGSSTØTTEN til et giftigt erhverv på krykker kunne med fordel være barberet for at skaffe penge til genopretningen. Men tanken er nærmest blasfemisk i Frankrig. Et land, der til gengæld selv er fuldstændig inkompetent, når det gælder reformer af f.eks. pensionsalderen.

NEJ, EU ville hellere bryde med et fundamentalt princip og gældsætte EU-medlemslandene føderalt end rette op på de vanvittige subsidier til landbrug og strukturfonde.

VI HAR aldrig bedt om at være med i en føderal økonomi herhjemme – fælles gæld og fælles skat er no go! Ligesom vi har holdt os uden for euroen.

Men dét princip er røget i svinget i solidaritetens navn.

SKATTELY blomstrer fortsat i fuldt flor – her ligger ellers milliarder, man kunne plukke, som Margrethe Vestager har dokumenteret. Men udfaldet mod Irlands usolidariske skattelettelse til Apple er klasket til jorden.

BEUNDRINGEN over at Mette Frederiksen vender hjem med en væsentlig større EU-rabat, end vi stod til, er også en våd knallert på juletræet. Vel gør hun ej. Vi skal af med over fire milliarder mere, end vi betaler nu, hvad enhver 7. klasse kan gennemskue.

ØSTEUROPA giver igen EU fuckfingeren inden for klima, flygtninge og retstilstanden. Det sidste påstås der, at aftalen rokker ved – men truslen om at nægte Polen og Ungarn EU-støtte fra budgettet, hvis de ikke retter ind, er helt udvandet.

FLYGTNINGE og mere lukkede grænser hørte vi heller ikke noget om.

SPAREBANDEN på fire små lande, som Danmark var en del af, var spået til at blive tromlet flade som pandekager. Det gik trods alt bedre end frygtet.

HER har det været absurd at se reaktionerne på de beskedne krav om ikke at give alle milliarder i gave. ’Har I ikke modet til at sige det, I virkelig føler, nemlig at I ikke er interesserede i EU – at I ikke er interesserede i et fællesskab,’ som Palermos borgmester skingrede i går i Information ...

HERFRA ER vi mest spændte på at se, hvor mange penge der rent faktisk retter op på det italienske samfund, og hvor mange mafiaen igen ender med at slubre i sig.