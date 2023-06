Natten til onsdag druknede omkring 500 mennesker på vej til Europa: Deres skib kæntrede ud for Grækenland og gik til bunds på et af de dybeste steder i Middelhavet. Klokken 1.40 brød skibets motor sammen, og 10-15 minutter senere sank det. Vi har billeder af det, som den græske kystvagt tog tirsdag: en lille fiskerbåd, grotesk overfyldt; der er mennesker overalt, på dækket, på styrehusets tag, på nederste dæk, hvor fiskenettene ellers hales op. Selv på hejseværket til fiskenet sidder der mennesker.

De var unge mænd fra lande som Afghanistan, Pakistan, Egypten og Syrien, og de ville til Europa for at søge asyl og et bedre liv. I stedet fik de havvand i lungerne i den mørke nat. Hvem har skylden? Menneskesmuglerne, naturligvis, men også EU's ledere, pæne mennesker i jakkesæt og buksedragter, der mødes i europæiske hovedstæder og vedtager højstemte erklæringer, også om migrantpolitik, men uden at blive enige om ret meget.

Det er nu otte år siden, at Europa blev løbet over ende af hundredtusinder af migranter, og der er ikke sket andet, end at EU har overladt det til andre at gøre det grove arbejde med at holde migranterne borte: Tyrkiet og Libyen. Det, der sker på Middelhavet, når migrantbådene presses væk, er EU's lille beskidte hemmelighed. Vi hører kun om den, når der alligevel er for mange, der dør på én gang, til at vi kan kigge væk.

Hvad er løsningen så? Den er helt enkelt at gøre det uinteressant at gå i land i Sydeuropa og søge asyl, fordi man ved, at man vil blive anbragt i en lejr et eller andet uinteressant sted i verden, langt fra Europa, mens myndighederne undersøger, om man har ret til asyl. Mette Frederiksens første regering ville oprette sådan en migrantlejr i Rwanda, men den plan kom aldrig på vingerne, og den nuværende SMV-regering vil gerne have, at det er EU, som opretter lejren.

Det er der godt nok ikke ret mange andre EU-lande, som har lyst til, men udlændingeminister Kaare Dybvad hævdede forleden, at diskussionen i EU 'går den rigtige vej', og så længe den gør det, vil regeringen ikke gå dansk enegang og oprette sit eget, danske 'modtagecenter'. Umiddelbart fint nok.

Men da EU's indenrigsministre mødtes for en uges tid siden, kunne de stadig kun blive enige om at indføre hurtig asylbehandling i lejre i EU. Det er svært at se, at det skulle hjælpe. Og dermed svært at se, at Dybvad har noget at bygge sin tålmodighed på. Så den må have en ende. Så længe Danmark ikke går enegang, er vi - med eller uden retsforbehold - reelt medansvarlige for det svineri, der foregår på Middelhavet.