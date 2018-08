Events på hjernen

LARMEN fra et motorløb i København nåede igen i weekenden op på 120 decibel – det lød, som om man stod på startbanen i Skrydstrup. Prins Joachim og overborgmester Frank Jensen strålede om kap. De kunne også tage hjem til deres fredelige privatboliger bagefter ...

BEBOERNE omkring Bellahøj var til gengæld modne til en gummicelle efter endnu et Copenhagen Historic Grand Prix. En sjov ting – bare ikke midt i en storby.

Fra morgen til aften – øredøvende brøl. Bilosen i cyklernes by var til at skære i. Speakertårnet kværnede. Trafikken gik i kuk. Ugerne før og efter går med lastbil-korteger for at ordne banen.

ATTER ET eksempel på, hvor ufattelig provinsielt de store byers borgmestre tænker. De agerer, som om de stod i spidsen for en søvnig flække, hvor borgerne ikke kan få armene ned af lykke, hvis Hjem-Is vil beære dem med et stop en gang om ugen. Politikerne bliver hver gang forført af smarte forretningsfolk, der påstår, at de puster liv i erhvervslivet og byens image.

EN VASKEÆGTE ’event’ skal – set med disse bonderøvs-visioner – være stor, og den skal hedde noget på engelsk og genere byens borgere hinsides smertegrænsen med støj og trafikproblemer. I baggrunden sidder der investorer, der vil have et afkast og fede pladser på tribunen. Brokker folk sig, får de at vide, de bare er bagstræberiske og provinsielle. Skønt det er borgerne og ikke politikerne, der har fattet, hvad en moderne storby skal byde på til sine beboere og turisterne.

FRANK Jensen, Københavns overborgmester, er indbegrebet af denne tankegang. Det virker, som om han gerne så hovedstaden gennemhærget af alt fra billøb til heavy metal, cykelræs og Disruption-horder hver weekend. Først da har han fuldført sin mission om at gøre den til en international metropol. ’Når København er malet Telenor-blå, er man ekstra stolt’, som overskriften fra en sponsorerne var efter årets maraton. De elsker naturligvis folk som Frank Jensen, der er helt uden filter.

ET FORMEL1-LØB i hovedstadens centrum 2020 er endnu en sindssvag idé, som Jensen ikke for længst har stoppet. Nu skal det med i budgetforhandlingerne, forlyder det. Er der andre end hotelejere, milliardæren Lars Seier Christensen og endnu en provinsiel event-formørkelse som Helge Sander, der ønsker København forvandlet til en brølende motorbane? Turisterne måske? Nej tak til Bellahøjs kvaler gange 1000! Hvis Frank Jensen tror, det giver stemmer ved næste valg, bør han søge læge.

FAT DET DOG: København ER på verdenskortet som rar, charmerende, tilbagelænet og fyldt med musik, spontan hygge og tolerance i de sommervarme gader. Ligesom Aarhus og Odense ...