Eventyr-fortællingen

Milde gaver: I Danmark går det godt. Skide være med, at vi stadig har ventelister, socialt udsatte og en integration, der mest minder om gang på stedet. Nu skal der deles gaver ud, så Lars Løkke Rasmussen og VLAK-regeringen kan blive genvalgt.

Hen over sommeren har regeringen nøje udvalgt de grupper, som batter mest, og tro nu ikke, det handler om at løse de vigtigste problemer. Det vil være en stor misforståelse. Det handler alene om genvalg og om at finde områder, som skaber mest sympati for regeringen ude i befolkningen.

Derfor er der ingen nye, store reformer på vej – det vil jo bare skabe splid i blå blok. Til gengæld er der milde gaver til pensionister, nogle fornuftige planer om at hjælpe udsatte børn og nogle millioner til at få Tour de France til Danmark. Og så er der kongehuset.

Prins Henrik er død, men det betyder ikke, at der spares. Tværtimod. Kongehuset er populært, så Henriks årlige apanage på 8,5 millioner kroner overføres til Margrethe, som oveni får ekstra 1,5 millioner kroner, som man med god vilje kunne kalde en pristalsregulering. Samlet en stigning til Margrethe på 11,6 procent, hvilket er utrolig gavmildt – ikke mindst set i lyset af, at alle andre

offentligt ansatte må klare sig indenfor en ramme på 0,4 procent.

Men som finansminister Kristian Jensen siger, så er det simpelthen så ’flot et kongehus vi har’. Så de skal hverken effektivisere eller underlægges sparekrav og kan ovenikøbet gøre fuldstændig, som de vil: ’Jamen, hvordan kongehuset vælger

at bruge deres penge, det overlader jeg trygt til kongehuset.’

Lad mig lige rette finansministeren: Det er ikke ’deres penge’, men vores. Vi aflønner kongehuset gennem skatten.

Tænk hvis finansministeren udviste samme tillid til skoler, sygehuse og børnehaver. Her skal alt dokumenteres ned til mindste kuglepen, og der gennemføres årlige effektiviseringer, hvis konsekvens er, at pædagoger, sygeplejersker og skolelærere må løbe endnu stærkere.

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, medgiver, at det kan se ’en smule barokt ud’, at Margrethe får Henriks apanage, nu hvor han er død. René Christensen er dog sikker på, at der ’findes en fornuftig forklaring’, som han nu vil søge under de kommende forhandlinger om finansloven for 2019.

Jeg må desværre skuffe René Christensen: Den forklaring findes ikke.

Kongehuset er et levn fra fortiden, men eventyr-fortællingen har så godt fat blandt danske politikere, at de tilsyneladende deponerer deres intellekt, og i stedet bukker og nejer og uddeler milde gaver på skatteydernes vegne.