Få den regel væk, Ane Halsboe

Det er snart trekvart år siden, at vi i Ekstra Bladet kunne fortælle om Marianne Haarnagel, der bor i Tinglev og var taget på indkøbstur i en grænsebutik 350 meter syd for grænsen. En skæbnesvanger indkøbstur, for hun er på kontanthjælp, og en nidkær kommunal embedsmand benyttede sig af en åndssvag regel og trak hende 37.000 kroner i bistand.

En anden kontanthjælpsmodtager kunne fortælle, at han ikke måtte overnatte hos sin kæreste, der bor 200 meter syd for grænsen ved Kruså.

Når man er på kontanthjælp, må man nemlig ifølge loven ikke tage 'ophold i udlandet' mere end én gang pr. måned og ikke uden først at fortælle kommunen det. Og for nogle kommuner er en halv time i et supermarked altså et udlandsophold.

Reglen er så åbenlyst idiotisk og urimelig, at formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa byråd, Dorrit Knudsen (S), lovede straks at gå til Christiansborg og få den ændret. Beskæftigelsesministeriet satte i gear og konstaterede allerede efter halvanden måned – jamen det er altså hurtigt for et ministerium – at reglen er i strid med EU-retten, hvis man ikke overnatter; en af EU-traktaterne giver faktisk borgerne ret til at bevæge sig frit rundt uden hensyn til landegrænser. Hvad angår ophold med overnatning, skrev ministeriet, at det lige ville tænke sig om.

Ministeriet tænker endnu, og der er ikke sket en pind. Alle landets kontanthjælpsmodtagere lever stadig i et retsløst tomrum. Der står én ting i loven, og ministeriet siger noget andet. Folk ved derfor ikke, om de risikerer økonomisk ruin, hvis de tager på kunstudstilling i Malmø eller overnatter hos kæresten syd for Kruså.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er ifølge DR gået i flyverskjul og nægter at tale om sagen.

Og det duer ikke, Ane Halsboe. Du skal svare, og I skal melde klart ud.

Reglen er faktisk kun fire år gammel. Den blev indført af Venstres formandsvikar, Troels Lund Poulsen, da han var beskæftigelsesminister. Han troede vistnok, at han lempede loven. Han gjorde det modsatte. Altså klassisk lovsjusk.

Få den paragraf slettet i ekspresfart. Og lav indtil da en midlertidig regel, der klart siger, at folk gerne må tage til udlandet, bare de kan møde på arbejde hjemme i Danmark dagen efter. Kontanthjælpsmodtagere skal have lov til at leve en normal tilværelse. De skal selvfølgelig søge arbejde og være klar til at påtage sig et arbejde, men de skal ikke plages og ydmyges af meningsløse regler.