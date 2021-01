Få fingeren ud

MANGE HUSKER endnu de tårer, som Mette Frederiksen fældede, da hun i november mødte pressen efter et besøg på en minkfarm uden for Kolding. Statsministeren var tydeligt berørt over, at far og søn havde mistet deres livsværk efter at have aflivet 25.000 mink – på ordre fra Mette Frederiksen. Hun kvitterede for besøget i en håndskrevet nytårshilsen, hvor hun forsikrede, at hendes følelsesladede reaktion var oprigtig.

MINKAVLEREN Peter Hindbo siger til Berlingske:

– Det var pænt af hende lige at skrive tak for sidst. Det var vi da glade for. Men den kan jeg bare ikke betale mine regninger med.

NEJ – OG DER ER IKKE noget at sige til, at Hindbo og omkring 2000 andre minkavlere er i oprør over endnu ikke at have modtaget en eneste krone i erstatning og kompensation. Selvom erhvervsminister Simon Kollerup for flere måneder siden forsikrede, at ’hjælpen er på vej’.

FORKLARINGEN ER lige så enkel, som den er forstemmende. Der er gået partipolitik i sagen. Ikke mindst i Venstre, der øjnede mandatgevinster, da samtlige landboorganisationer stillede sig helhjertet på minkavlernes side med krav om særdeles rundhåndede erstatninger.

VENSTRE FORLANGER, at avlerne ud over kontante erstatninger for døde mink og ubrugelige avlsbygninger skal sikres økonomisk for tab af levevej helt op til ti år frem i tiden. Beløb på 15-20 milliarder kroner er blevet nævnt.

TILSVARENDE ORDNINGER har man dog ikke til hensigt at tilbyde for eksempel restauratører, der har måttet dreje nøglen om på grund af forbud og restriktioner.

VENSTRES OVERBUDSPOLITIK har hidtil på det nærmeste lammet forhandlingerne. Også i en sådan grad, at den såkaldte tempobonus, der giver avlerne 30 kroner for hver mink, de aflivede inden 19. november, endnu ikke er udbetalt. Anskuelsesundervisning i dansk politik, når den er værst.

REGERINGEN LÆGGER en del af ansvaret over på EU-Kommissionen, som skal godkende hjælpepakkerne. Men her melder man hus forbi og henviser til, at Danmark selv er skyld i en langsommere sagsbehandling, fordi der er blevet lavet mange små og målrettede hjælpepakker i stedet for bredere ordninger, som alle kan søge.

METTE FREDERIKSEN OG CO. må se at få fingeren ud og hurtigt sikre, at der løber penge ind på minkavlernes konti. En rimelig og anstændig aftale uden overbud vil formentlig kunne indgås med støttepartierne. Venstre synes også i denne sag at være uden for pædagogisk rækkevidde.