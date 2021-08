FÅ SÅ FINGEREN UD

DET KOMMER ikke som en overraskelse, at udenrigsminister Jeppe Kofod har et anstrengt forhold til pli, moral og almindelig anstændighed.

MEN DET kan undre, at der ikke er en eneste voksen til stede i S-regeringen, som slår i bordet og siger:

’Vi skal have de lokalt-ansatte afghanere, der har hjulpet Danmark, ud af det krigshærgede land nu. Hellere i går end i morgen.'

REGERINGENS tøven trodser enhver beskrivelse, mens de formørkede Taliban-krigere stormer frem:

Den ferierende udenrigsminister meddeler, at ’ingen lades i stikken'. Det skal ske ved at lade en håndfuld paragraf-ryttere behandle afghanernes desperate ansøgninger om asyl. Desuden har udenrigsministeren indkaldt Folketingets partier til orientering i næste uge!

OG FORSVARSMINISTER Trine Bramsen? Hun nægter at udtale sig om skandalen, der blandt andre har fået fire tidligere forsvarschefer og generaler til at kræve handling.

Forsvarsministeren vil derimod gerne kvidre om, hvilken sejr det er for ligeberettigelsen, at antallet af kvindelige ansøgere til Livgarden er steget!

SOM VI tidligere har bemærket her på lederplads, har vores allierede for længst erkendt deres ubestridelige ansvar og besluttet at evakuere lokalt-ansatte og deres familier.

USA og Storbritannien er klar over, at tolke, chauffører, sikkerhedsfolk – ja, alle, der har arbejdet for fremmede magter under den 20 år lange krig – er i overhængende fare for at blive slået ihjel.

SKULLE NOGEN i regeringen være i tvivl, kan de læse de seneste hårrejsende frontberetninger fra internationale medier og menneskerettigheds-organisationer. Overalt, hvor den ekstreme Taliban-milits time for time vinder frem, henrettes lokale, som har samarbejdet med de allierede styrker.

ENHEDSLISTENS udenrigsordfører, Eva Flyvholm, siger i Berlingske:

'Evakueringen skal i gang nu. Der skal træffes en beslutning om, at alle kan komme til Danmark for at få deres sager behandlet. Dermed siger jeg ikke, at alle kan få asyl – det er en individuel behandling. Men vi kan ikke garantere folks sikkerhed i den mellemliggende tid. Jeg forstår simpelthen ikke, at vi ikke gør som amerikanerne.’

KRAVET TIL regeringen kan udtrykkes mere kortfattet: Få så fingeren ud.