Få så fingeren ud

SUNDHEDSVÆSNET er i knæ og råber desperat på nødhjælp. Titusinder af patienter må vente ofte i årevis på nødvendig behandling – alt imens et stresset og nedslidt personale forlader sygehusene til fordel for højere lønnede job i ordnede omgivelser.

I ARTIKEL EFTER artikel har Ekstra Bladet blotlagt krisen. Så sent som i mandags fortalte vi om 17-årige Nathalie, der lider af hofteledsdysplasi. På trods af invaliderende smerter må hun vente i årevis på hjælp fra det offentlige.

Vi har også skrevet om 42-årige Margith, hvis dagligdag er forpestet af en voldsom hovedpine, men der vil gå mindst to år, før hun kan blive behandlet. Og vi har skildret, hvordan patienter med kæbesmerter må vente helt op til 14 år på at komme til forundersøgelse på en kæbekirurgisk afdeling.

EKSEMPLERNE ER talrige. Hospitalerne er i undtagelsestilstand, mens politikerne bare taler og taler og køber sig aflad med små lappeløsninger hist og pist.

De har i månedsvis brugt al energien på at føre valgkamp, og de seneste fire uger er alt gået i stå, mens Mette Frederiksen holder studiekredse med de øvrige partiledere.

LÆGEFORENINGEN har netop offentliggjort en rapport, der dokumenterer, at trods milliarder af kroner til at få især sygeplejersker til at tage ekstravagter for at nedbringe behandlingspuklen, må patienter i hele landet vente længere end for et år siden under coronakrisen.

Behandlingsgarantien på maksimalt 30 dage er ikke det papir værd, den er skrevet på.

SUNDHEDSPROFESSOR Jes Søgaard siger til Jyllands-Posten, at han er dybt bekymret. Dels er der ikke udsigt til hurtig handling på grund af regeringsforhandlingerne, dels er problemerne ikke løst alene med penge.

– I øjeblikket står vi i den paradoksale situation, at det er de sygeste og mest plagede patienter, som må vente længst, mens mere enkle behandlinger kan sendes videre til privathospitalerne, lyder det fra professoren.

ADSKILLIGE EKSPERTER har peget på en enkel løsning: Lav en midlertidig differentieret behandlingsgaranti, så de mest truede patienter kommer først i køen.

Vi forventer ikke reformer i den aktuelle situation, men det er ikke forbudt at bruge den sunde fornuft.

DET ER NOGET ævl, når regeringen påstår, at den ifølge grundloven intet må foretage sig lovgivningsmæssigt, fordi den kun er fungerende. Mette Frederiksen har vide beføjelser, når hun blot bakkes op af et flertal i Folketinget.

Så derfor: Få nu fingeren ud, og løs en akut krise, der truer patienter på liv og førlighed.