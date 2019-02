Facebook er Danmarks største central for misinformation

OM GANSKE FÅ måneder skal vi til valg. Valgkampen er allerede i gang. Hvis du skulle være i tvivl, så kig på dit Facebook-feed. Vi bliver bombarderet med valgbudskaber fra alle sider. Samtidig bruger regeringen løs af dine skattekroner på regeringen.dk, bl.a. med et budskab om, at regeringen nu vil hjælpe dig til at komme af med din gamle osende brændeovn, så du kan få en ny og mere miljøvenlig.

Ingen sager er for små at propagandere for. Nøglen til at vinde næste valg er Facebook.

HER KAN POLITIKERNE komme ud til 3,3 millioner danskere på en gang. Så hvorfor ulejlige sig med at tage hele den lange vej til det lokale forsamlingshus og stå foran 25 trætte partisoldater? Facebook er også stedet, hvor politikerne kan formidle deres budskaber uimodsagt. Ingen irriterende journalister, der borer i fordrejninger, usandheder og hele og halve løgne. Det er kort sagt et slaraffenland for misinformation.

Mit bud er, at Facebook bliver vigtigere i den kommende valgkamp end de store tv dueller.

HVER TREDJE dansker afgør nemlig først i sidste øjeblik, hvem de vil stemme på. Tvivlerne nås bedst og nemmest via Facebook, som har skrabet så mange baggrundsinformationer sammen om os alle, at de politiske partier let vil kunne købe sig til målrettede budskaber, der kan flytte tvivlere over i deres lejr.

OG FACEBOOK er ligeglad med, om de budskaber vi bliver bombarderet med, er rigtige eller forkerte, bare partierne ikke viser nøgenbilleder, som er det eneste Facebooks kommissærerne reelt er optaget af at stoppe. Misinformationen vil bare tage til i styrke, indtil Facebook tvinges til at agere under udgiveransvar som traditionelle medier, hvilket ikke ville være særligt svært at indføre.

Men spørgsmålet er, om politikernes nølen i virkeligheden ikke dækker over, at de ikke ønsker samme regler for Facebook, som for traditionelle medier. Sker det, vil politikernes ubegrænsede adgang til at sprede uimodsagt propaganda stoppe.

SÅ VELKOMMEN til valg på verdens største central for misinformation, velkommen til valget, velkommen til virkeligheden.