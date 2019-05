Facebook er stadig ligeglad med os

FACEBOOK er ligeglad med os. Men de kan lide penge. Det gør vi klogt i at skrive os bag øret, når vi anvender det sociale medie.

Det er, hvad vi kan konkludere, efter danske Martin Ruby, Facebooks såkaldte politiske chef for Norden og Benelux-landene, talte til offentligheden i denne uge. Noget den amerikanske medie-gigant ellers normalt føler sig hævet over.

DEN DANSKE region-chef meddelte brugerne, at de bør være mere kritiske med hensyn til, hvad de deler. Så kan man måske undgå fake news, belærte han. Hvilket jo åbenlyst er i alles interesse og endda ekstra vigtigt, når vi står overfor både et Europa-parlaments- og et Folketingsvalg.

Arrogancen heri bør fremhæves.

DER ER NATURLIGVIS tale om ansvarsfraskrivelse fra Facebooks side. Det er omkostningskrævende for et medie at tjekke og forhindre løgne. I mange år nægtede Facebook derfor, at der var noget problem med fake news. I den amerikanske valgkamp florerede fake news som bekendt på det sociale medie. Derpå sagde Facebook-grundlægger, Mark Zuckerberg, at Facebook egentlig ikke var et medie. Hvorefter han medgav, at det er det faktisk alligevel. Hvorpå han påstod, at problemet kunne fikses med noget programmering og nogle algoritmer.

Og nu siger Facebook så, at man egentlig gerne ser, at brugerne, altså kunderne i butikken, gør noget ved problemet.

Det svarer til, at køberne af nye biler bliver opfordret til selv at installere en airbag, da produktet kan medføre ulykker.

MARTIN RUBY hævder ganske vist, at Facebook selv vil gøre en nærmest monumental indsats for det samme. Man har således oprustet meget på kontrol- og moderator-området, hvor der sidder 10.000 til 30.000, påstår den politiske chef.

Det er for det første suspekt, at den danske leder åbenlyst ikke aner, hvor mange kontrollanter der er tale om. Dernæst er det bemærkelsesværdigt, at det højeste nævnte antal forekommer lavt i forhold til 1,4 milliarder brugere. Endelig er det påfaldende, at Ruby faktisk heller ikke ved, hvor mange af Facebooks fake news-bekæmpere, der taler dansk, hvilket fremgår af Berlingske.

DET ER UBEKVEMT, at offentlighedens krav om, at der tages ansvar, sådan forstyrrer indtjeningsevnen. Men Facebook kunne jo også vælge at skrue ned for gevinsten, op for redeligheden og satse på at blive ’liket’ for det.