Facebook-politikere

TROR DANSKERNE, at Mette Frederiksen eller Jakob Ellemanns instagram– eller facebookprofiler giver en privat indsigt i disses liv og levned, tager de fejl.

Selfiekarrusellen drejes ikke af politikerne selv. Den styres hovedsageligt af professionelle folk. En gennemgang af den nye SVM-regerings 23 ministre, som Politiken har foretaget, viser, at hele 85 personer har administratorrettigheder til ministrenes private profiler på Facebook.

Alene Mette Frederiksens profil administreres af otte personer. Ellemanns af ni forskellige personer.

MANGE VED dette, efter statsministeren i sommer lod sig afbilde med Tour-vinder Jonas Vingegaard, og der til sidst i hendes opdatering stod: ’Og så lægger jeg kronprinsen i story.’ Et ’ups’ fra Frederiksens SoMe-assistent.

Politiken præsenterer dog først og fremmest sin optælling som en kritik af, at embedsfolk ind i mellem overlades ansvar for politikernes sociale medieopdateringer. Hvilket sandt nok er misbrug af embedspersoners virke.

MEN VÆRRE er, at vi på denne måde har fået en forløjet offentlighed, hvor politikerne skærmer sig mod kritik. Frederiksen og hendes ministres foretrukne kommunikation med danskerne bliver dermed makrelmadder, påstået vinduespudsning med mere på sociale medier. Fordi billeder er kæmper, ord er dværge, og følelser har forkørselsret frem for fakta.

Og det er dybt ironisk, at de sociale medier er en oftest skattefritaget og hovedsageligt amerikansk ejet matrix, hvori nationens politikere turnerer rundt og erklærer sig stærkt optaget af at bevare Danmark, alt imens de finder de traditionelle – lokale, og kritiske, danske medier – er et demokratisk problem.

METTE FREDERIKSEN har således nedsat et udvalg. Det skal granske medierne. Statsministeren påstår at være stærkt optaget af ’den demokratiske samtale’. Og aviserne ’viderebringer ting, som er forkerte,’ som hun med påtaget alvor har hævdet. Frederiksen har tydeligvis aldrig givet sin partifælle og tidligere socialminister, Astrid Krags, og andre ministres salvelsesfulde selfies et virkelighedstjek.

Eks-Venstre-minister Søren Pind er sat i spidsen for mediegranskningsudvalget. En mand, der i januar proklamerede: ’Jeg anklager danske medier for at være undergravende for folkestyret og det almene vel.’

FOR POLITIKERNE er de sociale medier en uomgængelig vej til succes. Og fordelen er, at man – hvis man holder sig til ’se-lige-gode-mig’-opdateringer – selv ophænger et klistret fluepapir, der høster sympati. ’Almindelig-Mette’ er diamanten i den populær-opsparing, der skal til for at fastholde folkets gunst.

Dansk politik er blevet et ’selfie-styre’. ’Den demokratiske samtale’ skal helst ikke involvere kritiske medier. Og folk i ’folkestyret’ er bedst tjent med at blive styret af sociale mediemanipulatorer, der ved, hvordan man bevarer den gode facebookstemning. Det gør man ved at lade som om, statsministeren pudser vinduer.