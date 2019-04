Fængslende bøger

DET HÆVDES, at Dansk Folkepartis folketingsgruppe har en intern konkurrence kørende om, hvem der kan fremsætte det dummeste forslag.

HVIS DET er korrekt, må dette forslag kandidere til en topplacering: At indsatte forbrydere ikke må tjene penge på at skrive bøger.

KONKRET henviser Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, til den morddømte Hells Angels-rocker Jørn ’Jønke’ Nielsen, der i forrige årtusind udgav sin første selvbiografi. Dansk Folkeparti henviser også til massemorderen Peter Lundin, der i sin

celle har skrevet bogen ’En morders bekendelser’.

RETSORDFØRER Peter Kofod mener, at det støder ’retsfølelsen’ i samfundet samt krænker pårørende, at kriminelle kan sidde bag tremmer og tjene på at skrive om deres ’grove forbrydelser’.

DANSK FOLKEPARTI har fattet, at det vil karambolere med grundloven at give indsatte et decideret skriveforbud. Partiet har derfor lagt en finte ind i forslaget: Forbryderne må gerne skrive bøger, men indtægterne skal konfiskeres og overføres til

statens offerfond.

HVILKE slags forbrydere, der skal fratages muligheden for at tjene penge på deres ytringsfrihed, har folkepartisterne ikke styr på endnu. Vi gætter på, at Kim Walls morder, ubådsbyggeren Peter Madsen, skal stå på listen.

MEN HVAD med f.eks. Britta Nielsen, der er mistænkt for at have bedraget Socialstyrelsen for

121 mio. kr. Hvis hun dømmes, skal hun så med på listen? Eller hvad nu hvis en fremtrædende DF-politiker – vi kan kalde ham Morten Messerschmidt – bures inde for svindel med EU-midler?

OG HVORFOR er det kun er forbryderne, der skal hindres i at tjene på forbrydelser? Hvad med evt. medforfattere og forlagene? Vil deres kommercielle interesser ikke være stødende for ’retsfølelsen’?

OG HVORDAN vil Dansk Folkeparti, der engang

kæftede op mod statslige smagsdommere og meningspoliti, administrere loven? Skal der ansættes politiske kommissærer som dem, der terroriserede i det tidligere Østeuropa?

SPØRGSMÅLENE tårner sig op og vidner om endnu et politisk stunt fra et desperat parti, der håber på en hurtig gevinst op til valget.

AT SOCIALDEMOKRATIETS principløse retsordfører Trine Bramsen har givet sin tilslutning, understreger blot, hvor uigennemtænkt forslaget er.