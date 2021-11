Fænomenet Greta

I WEEKENDEN demonstrerede fortrinsvis unge over hele verden for at råbe politikerne op og tvinge dem til at sætte skub i den grønne omstilling.

Det var affødt af klimatopmødet COP26 i Glasgow, der af mange vurderes som altafgørende for den fremtidige retning for jordens klima.

MEN SOM VENTET er resultaterne hidtil yderst beskedne. Håbet om, at der nu effektivt vil blive sat ind mod udledningen af drivhusgasser, og at de rige lande vil blive enige om at betale mere for at bremse de globale klimaforandringer, vil heller ikke denne gang blive indfriet.

UDEN FOR DE prangende mødelokaler havde den unge klimaforkæmper Greta Thunberg forberedt sine tilhørere på skuffelsen.

– Indenfor er der politikere, der lader, som om de tager vores fremtid alvorligt. Men vi ønsker ikke mere bla bla bla. Ikke mere udnyttelse af mennesker, natur og planeter. Ikke mere ... hvad fanden de laver derinde, sagde hun.

DEN SVENSKE teenager rammer endnu engang hovedet på sømmet. Vi lærte hende at kende for tre år siden, da hun satte sig foran det svenske parlament 21 dage i træk med et ’skolestrejke for klimaet’-papskilt for at få regeringen til at sætte klima øverst på dagsordenen.

DET LILLE OPRØR gav genklang i hele verden. I dag har titusindvis af klimabevidste unge sluttet sig til hendes bevægelse ’Fridays for Future’, og hun har over 13 millioner følgere på Instagram og Facebook.

GRETA HAR uden tvivl ladet sig vejlede af stærke klimakræfter, men i sit udgangspunkt har hun formået at aktivere en hel generation af unge til kamp mod ødelæggelserne. Til voldsom irritation for hovedparten af verdens politikere, som ynder at holde skåltaler om vigtigheden af grøn omstilling, men kryber i flyverskjul, når der er behov for handling.

SELV FORSTOKKEDE politikere med mange års erfaring er begyndt tage hende alvorligt – dog måske mest for at tækkes grønne vælgere.

Greta har bevist, at hun kan ruske op. Så hun må meget gerne kigge forbi Danmark, hvor en fodslæbende regering er godt på vej til at ødelægge vores renommé som verdens førende klima-nation.