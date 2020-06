Hvis statsminister Mette Frederiksen (S) virkelig tog klimaet alvorligt, havde hun indsat en solid politisk håndværker som klimaminister.

Nu fik vi Dan Jørgensen, hvis politiske claim to fame er en konkurrence om Danmarks nationalret, som han udskrev som fødevareminister – plus et nyt logo til det ministerium, han nu roder rundt i.

Jo-jo, han fremsatte den klimalov om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030, som alle ansvarlige partier vedtog i går. Men det er en overordnet, formel rammelov, der kræver konkrete aftaler. Og her svigter Klima-Dan.

Regeringens støttepartier har været så frustrerede over hans manglende initiativer, at de flere gange har truet med at vælte ham. Alt foregår i slowmotion eller udsættes.

Som Ekstra Bladet i går kunne rapportere, fører Klima-Dan sig tilmed frem med en naragtig arrogance, som muligvis giver point på hjemmefronten, men ikke på Christiansborg, hvor regeringens top har måttet gyde olie på de oprørte vande.

Klima-Dan har f.eks. hånligt afvist nye CO2-afgifter som redskab til at forbedre klimaet: ’En Georg Gearløs-agtig model,’ fnyste regeringens Fætter Højben. Hvormed han ikke kun underkendte regeringens egne eksperter i Klimarådet, men også forgiftede forholdet til resten af rød blok endnu mere.

Alle med blot minimal forstand på klimaudfordringerne ved, at højere CO2-afgifter er den mest effektive løsning, fordi afgifterne belaster forurenerne – og dermed ansporer til billigere, grønne løsninger. Selv de konservative anbefaler nu afgifter.

Også i de netop afsluttede forhandlinger om en affalds-aftale snublede den opstyltede minister over egne ben med et hovedløst krav om privatisering af kommunale forbrændingsanlæg.

Kravet blev skudt ned, men kan stadig true aftalen, der bl.a. ved borgernes affalds-sortering samt massivt genbrug skal fjerne 700.000 tons drivhusgasser. Det stiller store krav til familien Danmark, der skal håndtere ti slags affald.<blank>

En anden svaghed ved aftalen er, at den ikke for alvor sætter ind over for producenterne, der årligt påtvinger hver dansker ca. 800 kilo emballage – mod 490 kilo i resten af EU.

I går kunne Børsen i øvrigt afsløre, at Danmark er længere fra klimamålet end nogensinde. Klima-Dan kommenterede: ’Vi har en stor opgave foran os.’

Åh ja, og han gør den ikke nemmere.