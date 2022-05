Fagforstening

– VI HAR SEJRET ad helvede til, lød det fra LO-bossen Thomas Nielsen tilbage i 1970erne.

Siden har fagbevægelsen mest levet på laurbærrene, mener mange. I hvert fald har medlemmerne forladt forbundene i stort tal. Dels på grund af pampervælde, dels i protest mod tårnhøje kontingenter.

EN UNDERSØGELSE fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) – offentliggjort i Politiken – viser, at 1,1 million lønmodtagere i Danmark arbejder under overenskomst uden at lægge en krone i de overenskomstbærende fagforbunds kasser.

– Gratister, kalder FH-formanden Lizette Risgaard dem.

DEN FALDENDE organisationsgrad truer den berømmede danske model, som bygger på, at lønmodtagere og arbejdsgivere indgår centrale aftaler om løn– og arbejdsforhold på et organiseret arbejdsmarked.

En udvikling, som de snyltende gule fagforeninger selvfølgelig ser på med stor tilfredshed.

DER ER AL MULIG grund til at bevare den danske model. Men den er i fare, hvis ikke en masse tyk beton fjernes. Mange lønmodtagere – især unge – vil ikke betale 600-700 kr. om måneden for at være en del af et forstenet system, som lever på fortidens paroler og styres af indavl.

TYPISK HAR fagbevægelsens top brugt en masse kræfter og penge på at udarbejde en såkaldt 2030-plan, som anbefaler, at de vellønnede blandt os skal bløde mere i skat for at mindske uligheden i samfundet. Men hvornår er FH blevet et politisk parti?

Mistilliden til systemet illustreres klart af, at der på flere og flere virksomheder indgås lokalaftaler om f.eks. fire dages uge og forbedret arbejdsmiljø. Her har man mistet troen på hovedorganisationernes evne til at løse problemerne.

FAGFORENINGSTOPPEN kan kun standse medlemsflugten, hvis den forsøger at sætte sig ind i deres medlemmers dagligdag. Men det kræver, at pamperne kommer ned på gulvet.

Et godt eksempel: To gange sagde sygeplejerskernes ledelse ja til en ny overenskomst – begge gange blev resultatet nedstemt af medlemmerne.

Et klart bevis på afstanden mellem top og bund.

Lizette Risgaard og co. må indse, at de er til for medlemmernes skyld – og ikke omvendt.