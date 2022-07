FALLITBOET SAS

PILOTSTREJKEN dominerer medierne i disse dage. Tusinder af feriehungrende danskere føler sig taget som gidsler, og piloterne er blevet skydeskive til udelt glæde for SAS-ledelsen.

Men det er vigtigt at huske på, at de strejkende følger spillereglerne på arbejdsmarkedet, og at der skal to parter til en konflikt. Så selv om det ødelægger ferien for mange, er det forståeligt, at piloterne slår til, hvor det gør mest ondt på modparten.

AT SITUATIONEN er alvorlig for flyselskabet er en underdrivelse.

SAS har gennem årene haft mange nærdødsoplevelser, men feberredninger i form af hjælpepakker, betalt af skatteyderne, har indtil videre reddet koncernen fra finansiel kollaps.

SKIFTENDE LEDELSER har haft skyklapper på og klamret sig til en struktur, der bygger på dyre forretningsrejser, og alt for sent taget højde for digitale møder og konkurrerende lavprisselskaber.

Som Jyllands-Posten skriver: I dag er SAS mindre værd end et par af selskabets langdistancefly og ligner et fallitbo.

SITUATIONEN ER så alarmerende, at selskabet er blevet konkursbeskyttet og har dermed vundet tid til benhårde forhandlinger med kreditorer, investorer og medarbejdere for at komme lidt væk fra afgrunden.

Der er nok at tage fat på. SAS skal årligt spare fem milliarder kr., gæld for 14 milliarder konverteres til aktier, mens investorer – herunder den danske stat – skal skyde syv milliarder ind i frisk kapital.

DEN SVENSKE STAT besluttede tidligere på sommeren at neddrosle deres engagement i koncernen. Danmark går den stik modsatte vej. Et flertal i Folketinget er klar til at eftergive en milliardgæld og tilmed risikere nye penge, så ejerandelen øges til 30 procent.

Den danske villighed til at hjælpe med at holde selskabet flyvende skyldes ikke kærlighed til SAS, men bekymring for Københavns Lufthavns fremtid. SAS står for en tredjedel af lufthavnens trafik og bidrager dermed med mange arbejdspladser.

CORONAKRISEN har yderligere svækket koncernen, fordi den ikke som andre luftfartsselskaber har formået at lave en tilstrækkelig omstrukturering. Man har simpelthen sovet i timen.

MEN VI SKATTEYDERE skal ikke blive ved med at smide gode penge efter dårlige. Hvis ikke SAS-ledelsen formår at skabe en sund virksomhed, må andre tage over. Måske i form af en privatisering med staten som fødselshjælper.