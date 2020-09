MANGE HUSKER endnu den ophedede politiske debat i foråret 2019 om at omdanne øen Lindholm i Stege Bugt til et udrejsecenter – en slags fangeø for udviste kriminelle flygtninge og folk på tålt ophold. Den daværende Lars Løkke-regering ville, kraftigt opfordret af Dansk Folkeparti, bruge 759 millioner kroner til formålet.

ÅRSAGEN VAR STORE problemer med beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland, hvor flere og flere borgere i området gjorde oprør mod den kriminalitet, der udgik fra centret, og krævede det flyttet. Men så kom folketingsvalget.

EFTER REGERINGSSKIFTET meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) og hendes tre støttepartier, at Lindholm-projektet var dødt, fordi det var for dyrt, og at der ville blive fundet en anden løsning.

HER MERE END et år senere er intet sket. Absolut intet. Derfor har problemerne fået lov til at vokse.

EKSTRA BLADET AFSLØREDE i går, at politiet har rejst 86 sigtelser mod beboere på Kærshovedgård for vold, hærværk, tyveri og hashhandel siden juni 2019. Til sammenligning er det lige så mange, som politiet rejste i løbet af de første to et halvt år efter centrets åbning i 2016.

DEN FUNGERENDE integrationsminister, Kaare Dybvad (S), erkender, at regeringen endnu ikke har fundet et alternativ til Lindholm, hvorfor der stadig er udviste kriminelle på Kærshovedgård.

SOM NÆVNT VAR sagen ellers et af de hotteste emner under valgkampen sidste år, og der var stærke meninger for og imod Lindholm. Det var her, den radikale Morten Østergaard tiltrak sig fnisende opmærksomhed ved at svømme ud til øen iført våddragt, der afslørede nogle overflødige kilo.

SIDEN ER DER DUKKET en coronakrise op. Den skyder Mette Frederiksen foran sig, når ministre bliver bebrejdet, at de ikke har gjort noget ved den ene eller den anden sag.

MEN DET FOREKOMMER ikke indlysende, at integrationsministeren er så centralt placeret i corona-bekæmpelsen, at han ikke har tid til at beskæftige sig med andre vigtige samfundsanliggender. For problemerne forsvinder ikke af sig selv.

SPØRG BLOT beboerne omkring Kærshovedgård.