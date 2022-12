Farcen er komplet

Først var Morten Messerschmidt (DF) skyldig. Han blev dømt med piber og trommer og idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk.

Dernæst kunne Ekstra Bladet afsløre, at dommeren i byretten var inhabil. Stor ståhej, og sagen måtte naturligvis gå om. Og nu er Morten Messerschmidt så blevet pure frifundet. Med to streger under frifundet.

Rettergangen har fra ende til anden været en regulær farce. Sagen har hængt som en tordensky over hovedet på Messerschmidt i over seks år. Det er helt urimeligt. Og hvis anklagemyndigheden efter det sviende nederlag vælger at anke sagen til landsretten, vil den igen trække yderligere ud.

Farcen om retssagen har efterhånden hvirvlet så meget støv op, at ingen længere kan forventes at huske sagens kerne. Her er det formålstjenstligt med en påmindelse om, at retssagen mod Messerschmidt kun er et lille hjørne i Meld og Feld-skandalen.

Tilbage i 2014 blev Morten Messerschmidt båret til Bruxelles af svimlende 465.758 personlige stemmer. Det brave omkvæd gjaldede, at nu skulle der sørme ryddes op i den korrupte centralistiske sump. ’EU’s spild af dine penge,’ hed Mortens Messerschmidts bog om frås og svindel med EU-midler – en bog, der naturligvis var finansieret af EU.

Men Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti blev tilsyneladende så hjemmevante i emnet, at partiet uretmæssigt modtog en formue fra EU.

I alt har partiet måttet tilbagebetale hele 1,6 mio. kr. til EU for uberettiget støtte til alt fra skonnerter til annoncekampagner og julekort.

Ekstra Bladet har ligeledes afsløret, at den europæiske fond Meld – med Messerschmidt som en del af ledelsen – bestilte 60.000 kuglepenne til en pris af 400.000 kroner, men kuglepennene forsvandt på mystisk vis og var pist væk.

Da skandalefonden blev tvangslukket, kunne Ekstra Bladet afsløre, hvordan Messerschmidts regnskaber i Meld og Feld sejlede, og at der blev efterladt ubetalte regninger i den tvangslukkede partialliance. Derudover var der blandt andet en forfalsket faktura svarende til 465.625 kroner, som beviseligt blev lavet, mens Messerschmidt var formand.

Ekstra Bladet og DR’s journalistiske afsløringer i Meld og Feld-skandalen står stadig. Retssystemet tog en del af sagen op – og har fået en fortjent begmand. Morten Messerschmidt er blevet pure frikendt i den lille del af sagen, som anklagemyndigheden mente at kunne løfte.

Tilbage står, at DF udviklede sig til eksperter i at udnytte EU’s regler, som de postulerede selv at ville rydde op i. Og dermed er farcen komplet.