Farcen fortsætter

TRUMP har trukket overraskende spor i Alternativet i hovedstaden: De har lært af hans despekt for pressen - medierne er noget farligt ,falsk og forstyrrende, der skal holdes på lang afstand.

NU SKAL alle bare holde kæft, og så skal ledelsen skal nok fortælle i et lukket forum, hvad der skal siges.

MUNDKURVEN er lagt i forbindelse med valget af en ny kulturborgmester, til erstatning for den skandaliserede Niko Grünfeld.

BUDSKABET for det nye regime er, at Alternativets 2.500 medlemmer, der skal vælge borgmesteren den 28. oktober, bare bliver forvirrede, hvis de kan følge med i alt muligt i aviserne og på de sociale medier inden da. Man skulle tro, folk var i træning fra bombardementet under et folketingsvalg? Men nej - de får i stedet skriftligt, hvad de har brug for at vide , i ligeligt afmålte beskeder fra den lokale partiledelse. F.eks. fremgik det via Politiken, at en kandidat, Franciska Rosenkildes, største frygt ’er ikke at leve fuldt ud’...Supervigtig info!

AT partimedlemmerne, endsige byens borgere, så ikke kan svare igen, kommentere eller stille spørgsmål til de nye borgmester-spirer er absurd og hyklerisk.

DE TRE kandidater må f.eks. ikke overhovedet udtale sig til journalister eller gå i dialog med Alternativets 2.500 medlemmer på de sociale medier.

HVOR skizofrent kan det efterhånden blive? Og hvad siger Uffe Elbæk til denne parodi på demokrati?

PARTIET har jo netop bræget løs fra dag 1 om, at Liste Å har de mest meningsfulde og inddragende politiske arbejdsgange? De alene har ’en kultur, der skal sikre tårnhøj tillid mellem borgere og de folkevalgte’...

HÉR kan man så lige minde kommissærerne i København om, at der er altså er mange tusinde borgere i København, der har stemt på Alternativets kandidater, som IKKE er kontingentbetalende medlemmer. De har muligvis stadig en gnist af interesse i, hvem der nu skal ind i borgmesterkontoret, takket være deres stemmer? Men fuck dem. De var bare nyttige idioter. Et pavevalg er efterhånden en pivåben proces, med live-sending fra kadinal-debatten og røgmaskinen, i forhold til at finde en ny borgmester i Alternativet.

NÅR Politiken f.eks. spørger til, hvordan de nedrullede gardiner harmonerer med ’ en af vores hovedværdier i Alternativet, er en involverende kultur’ så får man ikke-svaret, at det er noget ,kandidaterne selv har ønsket...Nå? Hvad er de bange for? Eller er det kun, når man sidder i rundkreds og taler om insekthoteller og bisonokser, der er frit slag for dialog... Ikke når magten skal fordeles?

VÆLGERNE må tage sig til hovedet: Kandidater, der ikke vil i kontakt med offentligheden?! Er vi i Beijing eller København?

HVOR skizofrent kan det efterhånden blive?