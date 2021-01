Farfar eller eksport

ERHVERVSLIVET vil foran i køen til vaccinerne mod covid-19.

DANSK INDUSTRI foreslog lørdag – på forsiden af Jyllands-Posten – at vi tænker mere samfundsøkonomisk i stedet for at følge sundhedsmyndighedernes slagplan. En eksportmedarbejder kan hurtigt tjene penge hjem, som samfundet trænger til.

DI SÅ gerne, at 20.000 vacciner allerede om tre uger reserveres til deres eksportmedarbejdere. Og derefter yderligere 30.000 til privatansatte medarbejdere.

MEN Hvilken kynisk og ubærlig tankegang.

At nogle er mere værdifulde end andre, fordi de kan tjene penge. I stedet for at komme de mest udsatte til undsætning først og derefter fortsætte i samme prioriterede rækkefølge.

I FORVEJEN krummer man tæer ved tanken om, at 95 procent af de vaccinedoser, der foreløbig er givet over hele verden, begrænser sig til ti lande. De rige lande er i gang med at skaffe sig fem gange så mange vacciner, som de har brug for.

MEN Dansk Industri hævder, at de gør det for samfundets skyld:

’HVIS eksempelvis et vandingsanlæg i Tjekkiet er brudt sammen, og en dansk virksomhed har tre teknikere, som skal ned og få det op at køre, og der er tale om en millionkontrakt, så bør de kunne gå ind i en fast track-kø og få en vaccine,’ udtalte international direktør i DI Thomas Bustrup til Jyllands-Posten.

OG HVAD så med farfar på 85? Det vil jo altid være på bekostning af andre? Er teknikeren også vigtigere end sosu-assistenten, der kommer hver dag og får farfar ud af sengen, i tøjet og ind til morgenkaffen?

FLERE andre har haft lignende strålende idéer på det seneste. Berlingskes chefredaktør og Søren Pind mente f.eks., at Folketinget burde vaccineres hurtigt, fordi det er skidt for demokratiet, at regeringen netop har droslet aktiviteten ned på Borgen.

PÆDAGOGERNE har tidligere krævet, at de også kom hurtigt til.

SELVFØLGELIG kan man diskutere den lagte plan – men at begynde at tale om, hvor mange skejser den og den kan kradse hjem til Danmark, mens gamlingene bare sidder nytteløst og glor ud af vinduet på plejehjemmet, holder ikke. Tværtimod – spekulationerne får det til at risle én koldt ned ad ryggen.

EKSTRA BLADET skal være de første til at se skeptisk på, hvad der bliver prioriteret hvordan. Men bortset fra, at der åbenbart kommer for få vacciner, virker det grundlæggende fornuftigt, hvad der sker nu: Sårbare og frontpersonale kommer først. En rask og rørig rejsemontør eller ingeniør må desværre vente, til det bliver hans eller hendes tur.

DE medarbejdere, som arbejdsgiverne vil have frem i køen, er åbenbart heller ikke enige med arbejdsgiverne, fremgår det også af Jyllands-Posten.

DANSK METAL siger f.eks. nej tak. Heldigvis.