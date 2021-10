Farvel til ’Willy’

I DEN FORGANGNE UGE blev jeg kaldt ’elitær smagsdommer’.

Mange uvenlige prædikater er gennem tiden hæftet på min ringhed. ’Elitær’ er – mildest talt – ikke blandt de hyppigst anvendte.

Men der er som bekendt en første gang for alt. Og jeg lever superfint med beskyldningen. Konteksten taget i betragtning betragter jeg den ligefrem som et klap på ryggen.

BAGGRUNDEN FOR beskyldningen om at være højpandet elitær uden forbindelse til folket er, at jeg i min egenskab af ansvarshavende chefredaktør har meldt klart ud, at der skal ryddes op i kommentarsporene på Ekstra Bladets sociale medier.

For at være helt klar i spyttet: Der er ganske enkelt for mange chikanerende og ondsindede kommentarer.

Og de skal simpelthen væk – ligesom deres bagmænd (eller -kvinder) skal blokeres. Vi vil ikke have dem.

De tilfører intet godt til debatten.

Hvilket jeg nu har meldt klart ud her på avisen. Fremover vil vi intensivere vores arbejde med at kontrollere, hvad der bliver skrevet på profiler, der tilhører Ekstra Bladet. Går det over grænsen, skrider vi ind. Vi opruster med både mandskab og penge til denne vigtige opgave.

VISSE STEDER ER det skridt så blevet udlagt som censur. Det er helt forventeligt. Men det er ikke desto mindre noget sludder.

Folk må skrive alle de lavpandede betragtninger, de vil (så længe det er inden for straffelovens bestemmelser); omvendt er Ekstra Bladet ikke forpligtet til at lægge hverken spalter eller profiler på Facebook til svin-agtighederne.

Derfor var det en velsignelse, at min forgænger i redaktørstolen lukkede kommentarsporet til ’Nationen’, og derfor er det, at jeg nu kalder til yderligere kamp mod alle de nedrige kommentarer.

BETYDER DET SÅ , at vi her på Ekstra Bladet er gået i kloster? Helt ærligt: Hvad tror I selv?

Vi vil en bramfri og ærlig debat, hvor det på ingen måde er et krav for at deltage, at man pakker sine holdninger ind i parfumeret DJØF-vat. Det er naturligvis også i den grad tilladt at indtage synspunkter, der fraviger parnassets – det være sig inden for udlændingepolitikken eller den til stadighed omsiggribende krænkelsesdiskussion.

HOS EKSTRA BLADET ser vi det som et ubetinget sundhedstegn, at almindelige mennesker står op mod elitens politisk korrekte sandhedsmonopol. Og vi ser gerne, at danskerne gør det på deres måde; begrebet ’den gode tone’ har vide rammer.

Men der er en (nedre) grænse. Og den overskrides desværre alt for ofte.

LAD OS VÆRE KONKRETE: Det er for eksempel helt uacceptabelt, når geniet ’Willy’ (vi undlader nådigt hans efternavn) i et kommentarspor på Ekstra Bladets Facebook-side skriver følgende om svenske Gretha Thunberg:

’jeg er normalt modstander af gentagen gruppevoldtægt og efterfølgende tvungen udblokning i alle huller – meeeeen ...’

Det har intet med sund debat at gøre – intet at gøre med forskellige meninger, der brydes. Det er bare stupiditet, og her stopper festen altså.

DER ER AL MULIG grund til at se kritisk på mediefænomenet Thunberg og den kælne behandling, hun har fået af såvel medier som magthavere.

Det skal bare ikke foregå på Willys imbecile facon – i al fald ikke på et medie, jeg har ansvaret for. Problemet er jo, at for mange ’Willy’er’ holder mange andre væk, der ellers kunne have noget vigtigt på sinde. For hvorfor engagere sig i en debat, hvor man kan risikere at blive slået hartkorn med bemærkninger på så lavt et niveau?

SÅ HVIS VI ENDELIG skal tale om vigtigheden af en åben, bramfri fordomsfri debat, så er det afgørende vigtigt at udelukke dem, der ikke kan holde øjnene på bolden. De må finde andre steder end Ekstra Bladet at udbrede deres stupiditeter.

Jeg hjælper dem hjertens gerne væk.