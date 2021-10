Farvelfærd

’ER DER EN LÆGE TIL STEDE?’ lød overskriften i Ekstra Bladet i går. Bekymrende nok er svaret for alt for mange borgere ’nej’.

VOLDSOM LÆGEMANGEL betyder, at mere end 100.000 danskere i realiteten ikke har deres egen læge.

CILLE DYRKJÆR fra Nakskov måtte opgive at få en tid til en fem-ugers-undersøgelse af sine tvillinger. Rikke Poulsens 11-årige søn tog smertestillende hver eneste dag, men hun kunne ikke få at vide, hvornår der ville være tid til at undersøge drengen.

ET ANDET STED i landet – Albertslund – sidder Kurt og Eva Wolff med henholdsvis Alzheimers og demens i hver deres kørestol og har brug for hjemmehjælp seks-otte gange om dagen. Men de bliver ikke passet ordentligt, fortæller datteren, som 40 gange på en måned har konstateret fejl i plejen.

ET LANGTFRA ENESTÅENDE eksempel. Ifølge FOA vil der mangle knap 40.000 sosu-assistenter, når vi rammer 2030.

SYGEPLEJERSKER MANGLER der også. En rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at næsten hvert andet forsøg – i alt 3450 tilfælde – på at ansætte en sygeplejerske fra december sidste år til april i år mislykkedes. Og i hovedstaden kan borgerne ikke engang være sikre på at komme igennem til det sundhedsfaglige personale, når de ringer 112.

DET ER VELFÆRDSSTATEN Danmark 2021. Finansieret af en af verdens største og dyreste offentlige sektorer.

VI BRUGER FLERE og flere penge, men folk føler sig mere og mere svigtet af systemet. Nu vil regeringen så lave en velfærdslov, der skal sikre, at budgettet i det offentlige vokser endnu mere, i takt med at der kommer flere små børn og ældre. Forslaget bygger videre på et system, der i forvejen ikke fungerer.

SOCIAL- OG ÆLDREMINISTER Astrid Krag (S) siger i Fyens Stiftstidende, at det er afgørende, at ’hænder i ældreplejen ikke bruges på bureaukrati.’

HVAD SKAL Cille, Rikke, Kurt, Eva og alle os andre bruge det til?