Fatal fejl

DANMARK HAR sendt alvorligt syge udlændinge hjem uden at undersøge ordentligt, om de kan få den nødvendige livsbevarende behandling i hjemlandet.

Det erkendte integrationsminister Inger Støjberg i januar, og siden har hendes ministerium forsøgt at komme i kontakt med 11 hårdt sygdomsramte, der har fået afslag på humanitær opholdstilladelse.

ONSDAG VENDTE afghaneren Naser Hosseini, der er en af de 11, tilbage til Danmark.

Han lider af en medfødt hjertefejl og er afhængig af en bestemt type medicin. Uden den vil han dø.

MEN SELV OM en dom fra 2016 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udtrykkelig fastslår, at myndighederne har en særlig undersøgelsespligt i sager, hvor alvorligt syge udlændinge hjemsendes, blev Naser Hosseini alligevel i februar sidste år sat på et fly til Afghanistan.

Farvel med dig. Nu må du klare dig selv.

PÅ TRODS AF dommen blev det ikke undersøgt, om der var den nødvendige behandling og medicin til rådighed i hjemlandet.

Det var der ikke, men heldigvis havde behjertede mennesker forsynet ham med en god portion medicin, inden han blev sparket ud af Danmark. Den er nu opbrugt.

INGER STØJBERG har beklaget, at hendes embedsmænd ikke kendte til dommen, selv om Justitsministeriet og flere advokater havde gjort opmærksom på den.

Og hun beklager også, at de på grund af travlhed fejlfortolkede den, da de endelig satte sig ind i den!

Nasser Hosseini er heldigvis stadig i live, men hvad med de øvrige alvorligt syge, som de danske myndigheder ikke kan finde frem til?

MAN FÅR kuldegysninger af at tænke på, at Udlændingestyrelsen muligvis har givet afslag på humanitær opholdstilladelse til personer, for hvem det er ensbetydende med en dødsdom.

Men ingen drages selvfølgelig til ansvar. Strammer-Danmark hytter sine.