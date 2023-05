Fedte-Frederiksen

Mette Frederiksen er i gang med at køre sig selv i stilling til et job i Nato. Det tyder alt på.

Det er en kedelig tendens, at danske statsministre knap nok har sat tandbørsten ind i Statsministeriet, før de vil videre. Fogh gjorde det. Der var vedholdende rygter om, at Thorning prøvede. Og nu er Frederiksen øjensynligt i gang med det samme. Det beviser, at politik er blevet en karriere. Højere løn og prestige driver de folkevalgte væk fra den egentlige opgave: at forbedre livet for danskerne.

De ansete internationale medier Reuters og Politico nævner nu Mette Frederiksen som en af de absolutte favoritter til at overtage posten som generalsekretær i Nato, når tjansen bliver ledig til efteråret. Selv siger hun, at hun ikke er kandidat til posten. Fogh sagde det samme.

Annonce:

Ekstra Bladet er efterhånden overbevist om, at Mette Frederiksen i virkeligheden drømmer om at sidde bag et stort mahogniskrivebord i Natos hovedkvarter i Bruxelles meget snart. Derfor har hun indledt en fedte-kampagne:

Pludselig lykønsker hun Erdogan, som er en nøglefigur i Nato, med valgsejren i det tyrkiske præsidentvalg, selvom han har diktatoriske tilbøjeligheder.

Pludselig skal hun til Washington og mødes med gamle Biden.

Pludselig har hun med en lidt for smart regnskabsfinte sørget for at leve op til Natos krav om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på Forsvaret. De penge, som vi donerer til Ukraine, bogføres nu som forsvarsudgifter. Vupti. Som med et trylleslag ser det ud, som om Danmark bruger mange flere penge på militæret.

Alt dette får Frederiksen til at fremstå som en duks i Nato. Hun er venlig, pligtopfyldende og fedter for læreren.

Annonce:

Det er jo egentlig pinligt, at vores statsminister ikke er tilfreds med sit job. Men der er også positive sider ved det. Den mest åbenlyse er, at Mette Frederiksen ikke længere skal være statsminister. Hun har vist en uhørt magtarrogance flere gange - både i minksagen, men også i skandalen om store bededag, hvor hun ikke nævnte sine skumle planer om at fjerne fridagen, mens valget stod på. Så helt skidt er det ikke, hvis Mette tager til Nato.