SÅ STOD STATSMINISTEREN og ’beklagede’. Der var tale om ’en fejl’, sagde hun.

VI TALER OM Socialdemokratiets hemmelige angrebsplan mod Venstre. I forbindelse med forhandlingerne om en ny udligningsreform skulle man bag forhandlingskulissen sørge for at udstille Venstre, fremgik det af en intern socialdemokratisk mail afsløret af Jyllands-Posten.

SOM HØJVANDE breder sig fra Gudenåens smalleste strækninger på de tilstødende marker, må trætheden brede sig blandt danskerne. For var det ikke hende Mette Frederiksen, der talte så inderligt om at genvinde tilliden til politikere blandt vælgerne?

DET VAR EN FEJL at glemme en rød sok i en hvid vask. Eller sætte et komma forkert. Men som Ekstra Bladets Brian Weichardt påpegede over for statsministeren efter tirsdagens spørgetime i Folketinget, er det ikke ’en fejl’, når omkring 20 forskellige ansatte i den socialdemokratiske spin-maskine mobiliserer sig selv og hinanden i et bagholdsangreb på et andet politisk parti. Et parti, man tilmed foregiver at ville føre politik med.

DET VAR TVÆRTIMOD nøje planlægning. Statsministerens benægtelse af ond hensigt er således utroværdig. Og oprigtigheden i hendes beklagelse går formentlig på, at hendes eget såvel som partiets hykleri er udstillet.

MEN DET ER IKKE det værste. Sagen blotlægger en politisk orden på Christiansborg, som Socialdemokratiet om nogen har manifesteret med sin oprustning af rådgivere, presse-klakører og smæde-strateger. Det var lige præcis faren for sådan et styringsregime, vi på Ekstra Bladets lederplads advarede mod, da det stod klart, at Mette Frederiksen ansatte sin særlige rådgiver, Martin Rossen, som stabschef/vicestatsminister i et særligt sekretariat i Statsministeriet.

FOR MENS BORGERNE tjekkes, overvåges og kontrolleres mere og mere af Mette Frederiksen gennem stat og kommuner, forværres muligheden løbende for det modsatte. Og det er Martin Rossen og hans håndgangne spin-flok et udtryk for. Og vi ser nu tydeligt, at der er brug for at kontrollere disse.

’VICESTATSMINISTEREN’ har dog slet intet med blamagen at gøre, hævdede statsministeren tirsdag.

LAD OS OPSTILLE det kontrafaktisk: Lad os påstå, at den formastelige mail ikke blev afsløret. At den i stedet uforvarende havnede på den ifølge statsministeren stuerene Martin Rossens bord – manden, der ikke har haft noget med planen at gøre. Skal vi så forestille os, at han ville råbe ud i sit sekretariat, at sådan gør ordentlige socialdemokrater sandelig ikke? Næppe.

DET VILLE TJENE Danmark og demokratiet til ære, hvis landets statsminister ophørte med at regne borgerne for tåber.