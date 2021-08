USA EVAKUEREDE natten til fredag 221 afghanere, heriblandt 57 børn og 15 spædbørn, fra krigshelvedet i deres fædreland.

Tolke, chauffører, sikkerhedsvagter og andre, der har hjulpet amerikanerne i den 20 år lange krig, lades ikke i stikken. De hjælpes ud, før fremadstormende og hævntørstige Taliban får fingre i dem, efter at de allierede har forladt landet.

TERRORORGANISATIONEN, som vinder terræn time for time, truer med blodige repressalier over for dem, der har arbejdet for Vesten.

På den baggrund skulle man tro, at den danske regering er i fuld gang med en tilsvarende evakuering af afghanere, der f.eks. er ansat på vores ambassade i hovedstaden, Kabul.

MEN NEJ. Udenrigsminister Jeppe Kofod er på ferie, og den er tilsyneladende så hellig, at den ikke kan afbrydes for at hjælpe medarbejdere i akut livsfare.

De afghanske lokalt ansatte føler sig forrådt af Danmark. Berlingske har afsløret, hvordan de i breve til ambassadøren trygler om hjælp her og nu.

MEN AMBASSADEN har blot besvaret nødråbene ved at henvise til den såkaldte tolkeaftale fra 2013.

Den giver lokalt ansatte hjælp til at flytte til andre steder i Afghanistan og økonomisk hjælp til at starte et nyt liv.

AFTALEN INDEHOLDER ingen evakueringsplaner, og først i sidste instans nævnes muligheden for asyl i Danmark – eventuelle asylansøgninger skal dog behandles i Afghanistan (!), oplyser Berlingske.

I en mail til avisen forsikrer Jeppe Kofod, at folk i hans ministerium via tolkeaftalen er i gang med at hjælpe 30 lokalt ansatte, og at Danmark ikke ’lader nogen i stikken’.

DET SIDSTE er løgn. De lades i stikken, fordi den ferieramte minister tøver med en decideret evakuering.

Oppositionen er ellers klar: – Det er helt afgørende, at regeringen nu kommer på banen, for det haster med en løsning. Danmark er på vej ud af Afghanistan, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer sikkerheden for de mennesker, der har ydet en kæmpe indsats for Danmark, siger Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, til TV 2.

KOFOD MÅ AFBRYDE ferien og skride til handling. Ikke i morgen, men i dag. Eller skal der først lig på bordet?