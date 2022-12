Alle regeringer har med stor alvor erklæret det samme de sidste årtier: Vi skal bureaukratiet i det offentlige til livs. Og det modsatte er sket.

Under den afgående socialdemokratiske regering er antallet af offentligt ansatte nærmest eksploderet. Og alle ved hvordan. Det er med ansættelser af den slags, borgerne ikke har brug for.

Planen var ifølge Mette Frederiksen og kompagni, at den offentlige beskæftigelse skulle stige med 10.000 personer. Men den er steget med 36.0000 personer. Det viser en opgørelse fra tænketanken Cepos.

Den offentlige sektor er høj grad 'de kolde hænders land'. Og det udvides hele tiden. Kommunernes lønudgifter går således primært til administration frem for borgernær velfærd.

Vi har med andre ord et samfund, hvor systemet er blevet vigtigere end borgeren. I stedet for sygeplejersker, fængselsbetjente og hjemmehjælpere har vi fået forvaltere, kontorister og kontrollører.

I de forgangne tre et halvt år har Mette Frederiksens regering siddet tungt på pengepungen, når det eksempelvis gælder sygeplejerskerne. Og resultatet kender alle. Velfærdssamfundet er truet.

Vi mangler desperat sundhedspersonale og sosu'ere. Samtidig er antallet af ansøgere til de såkaldte ’velfærdsuddannelser’ i frit fald.

Når man åbner portene ind til de kommunale, regionale og statslige kontorer, pibler det frem med administrative medarbejdere fra alle revner og sprækker. Systemet multiplicerer sig selv. Støder forvaltere på et problem, ansætter de flere forvaltere til at løse problemet. Bureaukratiet er ikke under afvikling. Det er tværtimod konstant under udvikling.

Mette Frederiksens regering har været ualmindelig dårlig til at håndtere udfordringerne i den offentlige sektor.

I sin åbningstale i 2019 lovede statsministeren, at man ville spare tre milliarder i både stat, kommuner og regioner. Der skulle sættes en grænse for ’new public management’ og djøfferiet. Pengene skulle i stedet bruges på kernevelfærd.

Her på Ekstra Bladet vil vi gerne se, hvordan det regnestykke ser ud i dag. Vi har et kvalificeret gæt, men vi vil stadig gerne se det.