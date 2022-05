FIDUSKUNSTNERE

STATENS KUNSTFOND giver 35.000 kroner til at udstille resterne af en buste. Den blev stjålet og ødelagt af en ’kunstner’, som siden blev sigtet for hærværket, men nu støttes.

De er skøre henne i kunstens verden, ja. Det er egentlig derfor, vi støtter dem. Men hvis de vil opføre sig decideret idiotisk, må de gøre det for deres egne penge.

SÅDAN ER DET med den omtalte buste. Sådan er det også med ’kunstneren’ Ibi-Pippi Orup Hedegaard, som for nylig begik hærværk på Asger Jorns værk ’Den foruroligende ælling’. Billedet blev påklistret et billede af Ibi-Pippi selv og en signatur med sprittusch.

En såkaldt ’dobbelt modifikation’. Fordi Jorn selv skabte værket ved i sin tid at male en grim ælling oven på et ældre maleri og benævne det ’en modifikation’.

Ibi-Pippi har overset, at Jorn selv havde købt det maleri, han malede over. Han kunne gøre med det, hvad han ville. Havde Ibi-Pippi erhvervet Jorns ’Ælling’, kunne hun have gjort det samme.

I KUNSTENS VERDEN forsøger nogle imidlertid at dække over banaliteter og – som det fremgår – hærværk og tyveri med abstrakte begreber, der tjener at dække over, at de ikke magter at skabe værker, der er væsentlige ved egen kraft.

Viceinstitutleder på Kunstakademiet Katrine Dirckinck-Holmfeld er kvinden bag buste-sagen. Hun blev bortvist fra sit job og anmeldt. Og akademiet vil ikke udlevere resterne af den støttetildelte buste til udstilling. Så nogen i systemet har trods alt tænkt sig en smule om.

DIRCKINCK-HOLMFELD kaldte det ’en rematerialisering’, da hun smed en gipsbuste af kong Frederik 5. i havnen og trak den halvt opløst op igen. Hvorfor hun altså nu har fået støtte til at udstille resterne i udstillingen ’Rematerialisations’:

’Som udstillingens center-piece ønsker vi også at udstille den rematerialiserede kopi-buste af Frederik 5. for at undersøge, hvilke narrativer der er iboende i den nu rematerialiserede gips, efter den har været givet tilbage til de elementer, der skabte den – Københavns havn som centrum for den koloniale handel,’ som det hedder i ansøgningen. Hvilket Statens Kunstfond altså har nikket anerkendende til. Vi andre aner, at det magister-vrøvl, tåbelighederne begrundes med, blot bruges af ’kunstnerne’ og støttetildelerne til at stive sig selv af med.

VI SER, når vi er til grin for egne penge. Det er også derfor, at de nævnte ’kunstnere’ er sat i citationstegn hele vejen igennem denne tekst, som de fidusmagere, de er.