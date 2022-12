I MANGE ÅR har vi gået og troet, at ATP, vores allesammens fælles pensionskasse, bare var eminent dygtig til at få vores penge til at yngle. År for år kom der fine resultater af ATP’s investeringer. Og dermed højere pensioner til danskerne.

Men nej. Vi tog fejl. ATP har bare været usædvanlig risikovillige – på vores vegne. Som vi fortalte i går, er det lykkedes ATP at sætte 250 milliarder kroner over styr på bare et enkelt år, fra udgangen af september 2021 til udgangen af september i år. Man har simpelthen mistet over en fjerdedel af formuen. Det er endnu mere, end aktierne på Københavns Fondsbørs er faldet i samme periode.

EN SÆRLIG DEL af formuen, den såkaldte bonusreserve, er halveret. Formålet med denne pulje er ellers at bevare købekraften af pensionerne, og det er der jo god brug for i en tid, hvor priserne tordner i vejret.

Men halvdelen af reserven er altså væk. Gamblet væk.

Det er sket ved at spekulere for lånte penge, altså finansielt hasardspil.

MAN HAR endda taget flere chancer, hvor man burde have taget færre. I sin årsrapport for 2021 skrev ATP: ’For at sikre muligheden for at udbetale højere og realværdisikrede pensioner ændrer ATP sin forretningsmodel fra 2022, så der i fremtiden kan tages mere investeringsrisiko. Forventningen er, at det giver et højere afkast og dermed en højere forventet pension til medlemmerne.’

Årsrapporten blev udsendt 9. februar i år, og på det tidspunkt var aktiemarkedet allerede i frit fald. To uger senere angreb Rusland Ukraine. ATP’s timing kunne dårligt have været værre.

DET ER VIRKELIG en skam, at ATP har dummet sig sådan. Ideelt set burde vi i Danmark have en stor, fælles pensionsfond, som man kender det fra Sverige og Tyskland. Det ville give færre omkostninger. I stedet har vi fået et ineffektivt netværk af pensionskasser, hvor en række fagbosser kan hente gode bestyrelseshonorarer kombineret med banker og forsikringsselskaber, der skal tjene penge til deres aktionærer. Det var bedre, om ATP overtog opgaven.

MEN DET er ATP tydeligvis ikke moden til. Kritikken af gamblingen afvises arrogant af ATP’s investeringsdirektør med, at ’der var aldrig nogen, der brokkede sig, da vi tjente 44 procent eller 23 procent eller 33 procent de foregående år’. Nej, men vi vidste jo ikke, at ATP gamblede.

Vi burde have holdt øje med ATP, men vi troede jo, de kunne deres ting. Det er ikke en fejl, vi kommer til at gentage, og det ville være fint, om også ATP ville lade være med at gentage sine fejl.