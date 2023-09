Fjenden i forkøbet

VI NÆRER EN SLANGE ved brystet. Danmark tillader en forhærdet russisk elitesoldat, topspion og GRU-oberst at posere som diplomat og militærattaché i vor midte på den russiske ambassade i København.

9. maj i år stod den 43-årige Vladimir Grekov i strunk positur og gav honnør i Allinge.

De forbipasserende bornholmere havde nok ingen idé om, hvem der stod rank foran mindesmærket for de faldne Sovjet-soldater fra Anden Verdenskrig.

Men en journalist fra Bornholms Tidende tog et billede, hvor man i dag tydeligt at se den højt dekorerede Grekov med medaljer og sildesalat ad libitum på uniformens revers. Der er ordner for udmærkelse i kamp og medaljen for de russiske faldskærmstropper.

Annonce:

I DENNE UGE kunne Information så afsløre, at Grekov reelt er oberst i Putins berygtede militære efterretningstjeneste. Militæreksperter kalder ham i avisen en trussel mod Danmarks sikkerhed og vurderer, at han blev sendt til København i februar med et klart formål - og det er ikke venligt.

Spiontjenesten GRU har et så blodigt og alenlangt generalieblad, at det ikke giver mening at opliste det her.

Spørgsmålet er snarere, hvordan vi nogensinde har tilladt, at sådan en topspion får lov til at lege diplomat i Danmark?

DEN TIDLIGERE udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) kan skoses for meget. Men han skal roses for, at han var særdeles klar i mælet, når det gjaldt russiske spioner.

- Med denne beslutning sender vi et tydeligt signal til Moskva, sagde Kofoed, da han i april sidste år udviste 15 diplomater fra den russiske ambassade, som reelt var under mistanke for spionage.

Nu har vi så pragmatikeren Løkke i chefkontoret. Det er ham, som har ansvaret for, at Vladimir Grekov blev lukket ind 17. februar i år. Det er nemlig Udenrigsministeriet, der godkender nye diplomater. Og her taler vi altså længe efter invasionen i Ukraine - længe efter Putins endelige maskefald som massemorder.

Annonce:

ENTEN HAR LØKKE IKKE gjort sit arbejde godt nok, eller også er han mere naiv og pragmatisk, end PET tillader. Her på Ekstra Bladet havde vi ellers håbet, at Løkke havde lært lektien efter sin tur med Putin i Grøften i Tivoli, mens han stadig var ven med Vladimir.

- Det er rigtigt, at da jeg var statsminister første gang, der havde vi en forsonlig tone, forsvarede Løkke sin tidligere venlighed over for Putin.

Dagen efter afsløringen reagerede Løkke så endelig og varslede udsmidningen af ti såkaldte diplomater fra Rusland.

Vladimir Grekov bør være en af dem. Han må smides hjem på røv og albuer. Alt andet er naivt og ansvarsløst. Vi må komme fjenden i forkøbet.