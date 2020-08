Fjenden iblandt os

VI GÅR UD FRA, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) tys-tys-læser denne leder allerede på kladdestadie. Så lad os give klar besked:

DET ER IKKE OS, der er Danmarks fjende. Vi sætter derimod på Ekstra Bladet gerne spørgsmålstegn ved, om det er efterretningstjenesten, der er det.

TILSYNET MED Efterretningstjenesterne har leveret en sønderlemmende kritik af FE. Vi taler ikke blot mistanke om ulovlig overvågning af borgere, men også om at fortie væsentlige oplysninger og i enkelte tilfælde lyve for at kunne handle uantastet af resten af samfundet. En stat i staten, med andre ord.

VI VED ENDNU IKKE, hvor slemt det er. Men tre topchefer og en tidligere spionchef, der ellers skulle have været ambassadør og dermed en stor mand i Berlin, er sendt hjem. Forhenværende forsvarsministre erklærer sig dertil inhabile. Og statsministeren skal ikke have klinket noget. Et kvalificeret gæt er således, at det er slemt.

ET DEMOKRATI SKAL naturligvis kunne kontrollere sine institutioner. Også de hemmelige. Og disse skal overholde reglerne og respektere, at de er i demokratiets og borgernes tjeneste.

INTET TYDER PÅ, at man har efterlevet dette i Forsvarets Efterretningstjeneste. Eller i Forsvaret som sådan, hvor selveste hærchefen netop er idømt fængsel for at fifle med midler og beføjelser.

HVAD ANGÅR Forsvarets Efterretningstjeneste, står det klart, at politikerne i mindst et par år har været advaret af tilsynet om, at noget er galt. Der må følgelig være ministre, departementschefer og afdelingschefer, der har sovet i timen. Medmindre, selvfølgelig, at de stiltiende og uden for rapport har kendt til og accepteret tingenes tilstand.

DET ER VÆRD AT fremhæve, at den eneste grund til, at Tilsynet for Efterretningstjenesterne nu er i stand til at gennemhegle FE, er, at samvittighedsfulde – eller muligvis bare forbigåede – medarbejdere har sendt tilsynet afslørende papirer.

DET HAR FÅET forsvarsminister Trine Bramsen (S) til at erklære, at der skal indføres en whistleblowerordning. Demokratiet Danmark måtte altså forlade sig på, at nogle brød reglerne. Hvilket også er værd at fremhæve.

DET ER IKKE SMÅTING, Forsvarets Efterretningstjeneste beskæftiger sig med. Det er FE, der skal forhindre cyberangreb, terror og fremmede magters eventuelle forsøg på at infiltrere vort land.

VISER DET SIG, at vi i stedet har et hertugdømme, der overskrider deres beføjelser og udspionerer danskerne, er FE blevet til det, man skulle bekæmpe. Så er Forsvaret selv blevet demokratiets fjende. Så er operationen for os andre at stoppe dem.