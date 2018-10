Flad indlæringskurve

’NU skal vi kigge fremad’, messer de i kor i Alternativet, efter at partiets stolthed, Niko Grünfeld, er trådt af som kulturborgmester i København. Klædt af som forbrugerdyr og løgnhals.

’VI skal levere en skarpere pressehåndtering fremover’, lyder analysen fra partiets bestyrelsesformand. Og bla bla bla ...

MAN bliver sgu så trist, når vælgernes tillid bliver spist af med sådan noget forløjet nonsens.

ALTERNATIVET trænger ikke til at kigge fremad lige nu. De trænger til at kigge indad. Hvorfor vil vi have politisk magt, når vi pjatter den væk? Men de har notorisk verdens fladeste indlæringskurve, hver gang deres politikere har tumlet rundt i manegen. Så det er nok for optimistisk at håbe på.

HVORFOR går deres frontfigur til valg på at bekæmpe verdens overforbrug, når han selv derefter vil ligge på borgmesterkontoret og tænke over forbrugersamfundets deroute i skæret fra sine nye PH-lamper og på sin nye, læderbetrukne, specialdesignede daybed? Det er jo sådan set ikke de svimlende summer, det drejer sig om – det er gabet mellem alle fanfarerne og så virkeligheden.

FRA dag et førte Grünfeld sig frem, f.eks. i Børsen, med sin japanske kaffemaskine, sine vegetarsneakers og sit veludviklede shoppinggen. Daybed’en var ikke en enkelt svipser i et ellers fuldtonet idealistisk sind, hvis nogen stadig lever i den vildfarelse.

VÆLGERNE fatter heller ikke, at Alternativet skred fra Københavns budgetforhandlinger i sidste måned, da de andre ikke bare gjorde, som Alternativet sagde. Grünfeld var tilmed skamløs nok til at kvidre: Der kommer jo nogle forhandlinger næste år igen.

DÉR går de vel også ud ad døren, fordi de ikke magter/gider at forhandle?

FLÆBERIET på Københavns Rådhus har været massivt, efter at Grünfeld efter flere forsøg opgav at tørre ansvaret af på sine embedsmænd og en ond presse. Siden gentager han bare sit ’undskyld’ og ’jeg tager hele ansvaret’.

UFFE Elbæk har åbenbart inspireret til denne taktik: Efter sin fyring som kulturminister sagde Elbæk også undskyld en masse gange, og så ville han ellers hellere hjem og se sin mand i øjnene i lang tid. Til fuld løn ... Men i hvert fald som et billede på, at her stod en uskyldig og varmhjertet mand kvast i et grimt maskineri.

NU stopper Grünfeld så også efter Uffe-modellen: For familiens skyld og for partiets. Dét skal han ikke høre et ondt ord for herfra! Han har været spild af tid fra dag et. Uffe Elbæk mener, hans protegé Grünfeld stadig har stort potentiale i politik. Så er de da to om den skøre idé ... Og hvad skulle de to ellers lave?