Flere chefer til Else

Det sker hele tiden. Kolde hænder prioriteres over de varme i Velfærdsdanmark.

Husker du de grusomme scener optaget af TV2, hvor den 90-årige demente Else blev umenneskeligt behandlet af medarbejdere på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus?

Ekstra Bladet viste optagelserne, fordi der blev nedlagt fogedforbud. Politikerne stod derefter i kø med fordømmelser af behandlingen og med løfter om at tilføre plejesektoren mange flere varme hænder.

Hvad har man så gjort i Aarhus? Man har fundet tre nye chefer, der ansættes som en direkte konsekvens efter sager om plejesvigt, herunder Else-sagen. Plejehjem, hjemmepleje og sundhed får hver en særskilt chef, blandt andet for ’at styrke ledelsens fokus på plejehjemsdriften.’

’Målet er at fremtidssikre Sundhed og Omsorg. Flere ældre skal trænes og klare sig selv. Der skal mere fokus på forebyggelse og sundhed,’ siger Hosea Dutschke, direktør i Sundhed og Omsorg i Aarhus, til Jyllands-Posten.

Vi græmmes. Danmark har verdens største offentlige sektor pr. indbygger. Den er dertil blevet udbygget igennem de seneste år, men de ekstra penge bruges ikke på borgere med behov. De spenderes på at øge bureaukratiet.

Dermed stjæler man velfærdsstaten fra dem, der har brug for den. En herskende klasse af offentligt ansatte chefer, projektmagere og bureaukrater gør det danske velfærdssamfund til sit eget beskæftigelsesprojekt.

Allerede i efteråret var der protester mod den nye organisation i Aarhus fra dem, der faktisk har med de ældre at gøre: ’En ny organisation kræver tid og kræfter, som vi kan bruge meget bedre,’ lød det i en skrivelse fra 12 ledere af plejehjem.

Ingen lyttede. Den indignation, der skyllede ind over Aarhus Kommune og Dansk Folkepartis rådmand, Jette Skive, er således ikke blevet til omsorg. Der loves flere sygeplejersker og terapeuter. Men først og fremmest har et pilråddent system fået sig et nyt chef-lag.

Regeringen burde se på, om det offentlige i almindelighed og sundheds- og plejevæsenet i særdeleshed ikke efterhånden skaber flere opgaver, end det løser. Og om man ikke burde stoppe med at ansætte endnu flere forvaltere i forvaltningen i håb om bedring.

Det sidste vil få en varm modtagelse blandt borgere, der på udkig efter varme ikke kan få øje på andet end den luft, der lukkes ud.